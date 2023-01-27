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ТАСС

Госдеп: энергосистема Украины будет восстанавливаться по европейским стандартам

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Над украинской энергетикой сгущаются тучи
Над украинской энергетикой сгущаются тучи.
Источник изображения: Keystone Press Agency/Global Look Press

Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт подчеркнул, что полного энергетического коллапса на Украине удается избежать благодаря поставкам трансформаторов странами - союзницами Киева

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Восстановление энергосистемы Украины будет проходить с учетом нынешних европейских, а не советских стандартов. С таким утверждением в среду выступил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт в вашингтонском Фонде Карнеги.

"Идут четкие сообщения [от украинцев], что то, что они хотят восстановить, [будет] не советской энергосистемой, а европейской, которая отвечает самым высоким стандартам с точки зрения децентрализации, устойчивости, воздействия на климат, повышения [количества источников] энергии ветра, солнца и энергии, добываемой на основе биомассы", - сказал он.

Пайатт также утверждал, что, несмотря на происходящее разрушение украинской энергосистемы, "Украина по-прежнему могла бы быть экспортером энергии в Европу".

Кроме того, представитель Госдепа заявил, что из-за ударов РФ по объектам инфраструктуры Украины в стране происходят веерные отключения электроэнергии, что не позволяет работать предприятиям, но полного энергетического коллапса удается избежать благодаря поставкам трансформаторов странами - союзницами Киева, а также "изобретательности" украинских профильных ремонтных бригад. 

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Страны
Россия
США
Украина
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