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ТАСС

В США заявили, что поставки танков Киеву призваны помочь ВСУ в наступлении

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Танк Abrams
Танк Abrams.
Источник изображения: AP Photo/ Mindaugas Kulbis

Также, по словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, это "поможет Украине защититься"

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Поставки Киеву западных танков призваны помочь ВСУ попытаться перейти в наступление с улучшением погодных условий. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Здесь суть в том, чтобы помочь Украине защититься, но также, как вы слышали от президента [США Джо Байдена], помочь Украине в том, чтобы у нее была возможность перейти в наступление, когда позволят погодные условия и оперативные условия", - сказал он.

По словам Кирби, Вашингтон ожидает "повышения темпа" проведения операций российской стороной при улучшении погодных условий. "Мы хотим, чтобы украинцы могли не только справиться с этим повышением темпа, но и сами могли это сделать", - добавил представитель администрации США. "Как это будет, когда это начнется, где, это решать президенту [Украины Владимиру] Зеленскому и его военным советникам. Мы не будем говорить за них", - добавил Кирби. 

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Страны
США
Украина
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