NASA рассчитывает на продолжение программы перекрестных полетов с Россией

Как отметил руководитель американской программы Международной космической станции, стороны планируют отправку американского астронавта на МКС на борту российского корабля и российского космонавта на борту американского корабля

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США рассчитывает на продолжение программы перекрестных полетов с Россией. Об этом заявил в среду руководитель американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано на пресс-конференции, трансляция которой идет на сайте NASA.

"Моя цель заключается в том, чтобы мы продолжили программу перекрестных полетов", - указал Монталбано. По его словам, представители американского космического ведомства и Роскосмоса разрабатывают планов по отправке американского астронавта на МКС на борту российского корабля и российского космонавта на борту американского корабля осенью 2023 года. "Окончательного решения пока нет, но мы работаем в этом направлении", - отметил представитель NASA.