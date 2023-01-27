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ТАСС

NASA рассчитывает на продолжение программы перекрестных полетов с Россией

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Глава американской программы МКС Джоэл Монталбано
Глава американской программы МКС Джоэл Монталбано.
Источник изображения: NASA/ Kim Shiflett

Как отметил руководитель американской программы Международной космической станции, стороны планируют отправку американского астронавта на МКС на борту российского корабля и российского космонавта на борту американского корабля

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США рассчитывает на продолжение программы перекрестных полетов с Россией. Об этом заявил в среду руководитель американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано на пресс-конференции, трансляция которой идет на сайте NASA.

"Моя цель заключается в том, чтобы мы продолжили программу перекрестных полетов", - указал Монталбано. По его словам, представители американского космического ведомства и Роскосмоса разрабатывают планов по отправке американского астронавта на МКС на борту российского корабля и российского космонавта на борту американского корабля осенью 2023 года. "Окончательного решения пока нет, но мы работаем в этом направлении", - отметил представитель NASA. 

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