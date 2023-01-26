Интернет-казино Bounty: как начать играть онлайн?

Интернет-казино Bounty – относительно новый проект оператора Koleso Group N.V. Работает с 2022 г, контролируется регулятором Кюрасао. На первый взгляд бренд мало отличается от конкурентов. Однако имеет ряд весомых преимуществ – более щедрые бонусы, широкий выбор игр от проверенных провайдеров, регулярные акции, оперативный вывод средств на популярные направления. Стоит узнать больше об условиях сотрудничества и зарегистрироваться в ближайшее время.

Официальный сайт

Портал создан на классическом шаблоне. Фирменными цветами выступают белый, синий оранжевый. Логотип оригинальный, украшен пальмой. Устройство простое, можно ознакомиться на стартовой странице с последними выигрышами, ассортиментом развлечений, актуальными акциям.

Сайт поддерживает 24 языка, включая русский. За счет продуманного дизайна и минимального количества опций легко найти нужную информацию. При возникновении вопросов следует писать в отдел саппорта. Операторы на связи круглосуточно.

Коллекция азартных развлечений

Портфолио включает 4000+ игр. Представлены слоты разной тематики с поддержкой популярных бонусных опций, оригинальных механик. Коэффициенты выплат могут достигать сотен тысяч кредитов. Можно найти аппараты с разным полем.

Доступны популярные виды покера, крэпса, баккары, блэкджека. Представлены мгновенные лотереи, быстры игры. Реализован раздел с живыми дилерами. Коллекция регулярно пополняется новинками. Аппараты запускаются с ПК и мобильных устройств.

Играть онлайн в Bounty Casino можно бесплатно на сайте bountycasino.buzz. Вносить депозит никто не заставляет. Демо-режим доступен без регистрации. Удастся проверить 90% развлекательного контента и убедиться в его аутентичности. Опция не ограничена по времени. Клиенты получают виртуальные кредиты, которые могут использовать по собственному усмотрению.

Как скачать клиент на ПК?

Для максимального удобства предлагается установить специальное ПО на компьютер. Ссылки нет в свободном доступе. Нужно запрашивать ее в техподдержке.

Клиент не требователен к «железу» ПК. Подходит для установки на компьютеры, работающие под управлением ОС Windows. Для инсталляции необходимо иметь от 100 МБ свободного места на жестком диске.

Программа поддерживает русский язык. Интерфейс не отличается от официального сайта. ПО позволяет получить более быстрый доступ к играм, бонусам, экономит трафик, не нагружает операционную систему. После установки не придется мириться с рекламными уведомлениями.