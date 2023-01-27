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Интерфакс-АВН

ОДК-Сатурн на треть снизило стоимость производства деталей для двигателей

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Первый опытный образец перспективного двигателя ПД-8 на испытательном стенде ПАО "ОДК-Сатурн"
Первый опытный образец перспективного двигателя ПД-8 на испытательном стенде ПАО "ОДК-Сатурн".
Источник изображения: АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"

Москва. 25 января. ИНТЕРФАКС - Рыбинское предприятие ОДК-Сатурн (в составе Объединенной двигателестроительной корпорации "Ростеха") внедрило новые технологии обработки деталей двигателей, на треть снижающие стоимость их изготовления, сообщили в пресс-службе ОДК.

"Рыбинское предприятие ОДК-Сатурн благодаря внедрению технологии комплексной обработки деталей снизило в 2022 году стоимость их изготовления на 35%", - заявили в пресс-службе.

По данным ОДК, в нынешнем году количество обрабатываемых таким способом элементов силовых установок вырастет на 10%.

"Значительный экономический эффект связан со снижением расходов на режущий инструмент и сокращением машинного времени обработки. Новый способ в сравнении с традиционными - лезвийными и эрозионными - методами также дает высокую точность и производительность", - сказал главный инженер ОДК-Сатурн Игорь Ильин, слова которого процитировали в пресс-службе.

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Страны
Россия
Компании
ОДК УК
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