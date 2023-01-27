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ТАСС

Украина получила от турецкой компании два ударных беспилотника Bayraktar

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Bayraktar TB2
Церемония передачи Войску Польскому первого из заказанных Польшей беспилотного авиационного комплекса с шестью разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами Bayraktar TB2 производства турецкой компании Baykar Teknoloji. Мирославец (Польша), 28.10.2022.
Источник изображения: министерство национальной обороны Польши

Главное управление разведки Минобороны страны сообщило, что компания Baykar передала их бесплатно

КИЕВ, 25 января. /ТАСС/. Украина бесплатно получила два ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar  от турецкой компании Baykar. Об этом в среду сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Сегодня мы получили от больших друзей и партнеров Украины - компании Baykar - еще два беспилотника Bayraktar TB2. Компания Baykar передала их бесплатно", - говорится в сообщении на странице ГУР в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В августе прошлого года стало известно о начале строительства завода по производству турецких беспилотников Bayraktar на Украине. Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщал, что строительство займет несколько месяцев, а запуск возможен до конца 2023 года. Однако в интервью изданию "Укринформ", опубликованном 13 января, Боднар заявил, что боевые действия "внесли коррективы в первоначальные планы относительно завода". 

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