Косачев: поставка Украине танков может перечеркнуть все исторические достижения Германии

По словам вице-спикера Совфеда, это может оказаться непоправимым ударом для следующих поколений немцев и европейцев

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Решение направить на Украину немецкие танки Leopard в угоду агрессивным европейским русофобам может перечеркнуть все исторические достижения Германии как ведущей европейской державы, а также оказаться непоправимым ударом для следующих поколений немцев и европейцев. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"В этой ситуации решение о направлении на "Восточный фронт" немецких Leopard в угоду агрессивным еврорусофобам может казаться [канцлеру ФРГ Олафу] Шольцу и его команде попыткой сохранить лицо и лидерство. Но на самом деле это может одним махом перечеркнуть не только все исторические достижения Германии как ведущей европейской державы, но и любое цивилизованное и мирное будущее Европы", - написал сенатор в авторской статье в "Российской газете".

"Наверное, угодить Польше или Латвии сегодня немецким лидерам тактически важнее, чем думать о будущих связях с Россией, но для следующих поколений немцев и европейцев это может оказаться непоправимым ударом, из-за которого нынешние политики войдут в историю отнюдь не в той роли, в которой вошли [первый канцлер ФРГ Конрад] Аденауэр и [президент Франции Шарль] де Голль (подписавшие Елисейский договор)", - продолжил Косачев.

Вица-спикер Совфеда подчеркнул, что для Германии экскурсы в историю "действительно имеют болезненный характер". "Прошлый поход против нашей страны в коалиции с другими европейскими союзниками и Японией как раз и поставил ее на "неправильную сторону истории". И у многих немцев эти аналогии вызывают явно неприятные ощущения", - считает политик.

По его мнению, приход на русскую землю немецких танков окончательно "похоронит" демагогию про "защиту ценностей, свободы, демократии" и т. п. "Это поменяет и отношение к происходящему в целом. Даже сама агрессия 1941 года теперь потеряет статус сугубо гитлеровской. С учетом происходящего сегодня она будет восприниматься не только нацистской, но и исторически германской, а, с учетом союзников тогда и сегодня, еще и общеевропейской. 2023 год тем самым будет выглядеть годом попытки реванша", - полагает политик.

Он отметил, что речь будет идти не о новой холодной войне, а о продолжении Второй мировой, "в которой англосаксы попросту поменяли сторону на более "правильную" в духе известного заявления сенатора Гарри Трумэна от 24 июня 1941 года: "Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом, пусть они убивают как можно больше".

Ранее в среду правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. Как сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, первые танки "Леопард" могут быть поставлены на Украину примерно через три-четыре месяца.