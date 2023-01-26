«Не то ли выбрали наклонение орбиты?»

НТС «Роскосмоса» обсудил будущее российской пилотируемой космонавтики и принял решение о создании новой российской орбитальной станции (РОС).

Рассматриваются наклонение орбиты 51 градус и полярная орбита с наклонением 96 градусов.

Наклонение орбиты МКС 51 градус – это довольно далеко от экватора, т.е. идеально защищенной орбиты. Выбор наклонения 51 градус обусловлен техническими и политическими причинами- только такое наклонение орбиты оптимально по энергозатратам для запуска КА с Байконура (расположен на широте 51 градус СШ), в частности, чтобы ракетные ступени не падали в Китай.

Запуск РОС на орбиту с наклонением 51 градус выгоден по экономическим и временным затратам - сохраняется возможность использовать модули российского сегмента МКС на первом этапе создания РОС.

Полярная орбита с наклонением 96 градусов, более энергозатратна при выведении на орбиту, требует большего времени на подготовку, менее безопасна по радиационной нагрузке на космонавтов. При отсутствии солнечных вспышек радиационная нагрузка увеличивается примерно на 40 процентов, а при внекорабельной деятельности (ВКД) космонавтов снаружи РОС, при солнечных вспышках возрастает в разы!

К преимуществам полярной орбиты также относят возможность мониторинга северного морского пути и полярных районов Земли. Для снижения энергозатрат на выведение на орбиту можно было бы использовать северный космодром в Плесецке. Но для этого необходимо дооборудовать его для подготовки российских и интернациональных экипажей, т.е., потребует дополнительных финансовых вложений.

К недостаткам использования российских модулей МКС в Институте медико биологических проблем называют и опасность биологического загрязнения («контамиция» РОС) микрофлорой, «накопившейся» за время эксплуатации МКС.

И все же вариант наклонения 51 градус, на мой взгляд является предпочтительным, как с экономической, так и с политической точек зрения, включая планируемое международное сотрудничество-вряд ли зарубежные страны-партнеры захотят подвергать радиационномуриску своих космонавтов на высокоширотной станции.

Для наблюдения полярных районов, на мой взгляд, целесообразно использовать автоматические КА фотонаблюдения,включая проект КА «Сфера», с прямой передачей изображений через спутники-ретрансляторы, разрабатываемые в АО ИСС имени Решетнёва.

Полярная орбита, скорее всего, не имеет существенных преимуществ для отработки перспективных космических технологий, использования в качестве космопорта для межпланетных полетов на Луну, в дальний космос. В качестве примера можно сослаться на опыт эксплуатации китайской пилотируемой космической станции «Тяньгун» с наклонением орбиты 42-43 градуса.

На мой взгляд, необходимо запланировать выведение на полярную орбиту автоматического КА с аппаратурой для мониторинга вредного воздействия радиации на космонавтов как внутри, так и снаружи РОС и только после обработки полученных результатов принять окончательное решение с учетом экономического сравнения затрат на РОС с различными наклонениями орбиты.

Наклонение 51 градус позволило бы уже «завтра» вывести на орбиту новый модуль будущей РОС, состыковать с МКС и с минимальными затратами начать эксплуатацию новой российской станции.

Владимир Николаевич Мельников, бывший сотрудник АО ИСС им.Решетнева, сотрудник ПАО «РКК «Энергия», автор более 60 изобретений