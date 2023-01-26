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ТАСС

США поставят Украине топливо для танков Abrams

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Намерен ли Вашингтон на постоянной основе снабжать Киев этим топливом, не уточнили

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты поставят Украине горючее для американских танков Abrams, которые начнет получать Киев, и сформируют программу подготовки их экипажей. Об этом сообщила представитель администрации США высокого ранга, выступая в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен решению Вашингтона поставить Киеву танки Abrams.

По ее словам, "<...> США начнут работать [уже] сейчас, чтобы создать всеобъемлющую программу обучения для украинцев". Танки Abrams представляют собой "сложные системы, требующие значительной подготовки [личного состава], а также технического обслуживания", отметила упомянутый представитель исполнительной ветви власти США. "Поэтому Министерство обороны [США] сейчас работает через [соответствующие] механизмы, чтобы доставить топливо и технику, которые потребуются Украине, чтобы применять и поддерживать в работоспособном состоянии Abrams", - заявила ведущая брифинга. Она не уточнила, намерен ли Вашингтон на постоянной основе снабжать Киев топливом для танков Abrams, у газотурбинных двигателей которых высокий уровень расхода авиационного керосина.

Представитель администрации также пояснила, что американское правительство закупит танки Abrams для Киева на средства, заложенные в так называемой "Инициативе по безопасности Украины" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). "Речь идет о колоссальных новых средствах, которые Украина получит для укрепления своих долгосрочных оборонительных способностей", - утверждала представитель администрации.

В общей сложности Вашингтон передает Киеву 31 танк Abrams и восемь ремонтно-эвакуационных бронемашин M88. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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