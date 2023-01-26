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ТАСС

Президент Мексики раскритиковал решение ФРГ об отправке танков на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

По словам Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, правительство ФРГ поддалось давлению СМИ

МЕХИКО, 25 января. /ТАСС/. Правительство ФРГ поддалось давлению СМИ, когда, вопреки мнению большинства населения, приняло решение об отправке танков Leopard на Украину. Такое мнение выразил в среду на пресс-конференции президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Мощь медиа используется мировыми олигархиями для подчинения правительств [своей воле], - сказал он. - Германия, например, не хотела сильно вовлекаться в войну между Россией и Украиной, но, вопреки мнению населения Германии, большинства немцев, правительство решает отправить больше оружия на Украину из-за давления немецких СМИ". Посольство РФ в Мексике в своем Telegram-канале поблагодарило лидера латиноамериканской страны "за его открытую и ясную позицию в отношении поставки немецких танков на территорию Украины".

Ранее власти ФРГ сообщили, что решили отправить Украине 14 танков Leopard 2. Кроме того, Берлин разрешит другим странам их реэкспорт. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал решение Берлина крайне опасным.

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард 24 февраля 2022 года осудил присутствие российских вооруженных сил на Украине, потребовав уважать территориальную целостность этой страны и немедленно прекратить огонь. Лопес Обрадор позднее заявил, что его страна не будет вводить санкции против РФ и не собирается поставлять оружие Украине или каким-либо другим странам. Он также сообщил, что Мексика занимает нейтральную позицию и не собирается предлагать свои посреднические усилия на переговорах Москвы и Киева. В сентябре 2022 года глава латиноамериканского государства предложил создать группу международных посредников для проведения переговоров о прекращении конфликта на Украине и достижения глобального перемирия.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. 4 октября 2022 года Путин подписал законы о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В конце сентября там прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России, за присоединение к ней проголосовало подавляющее большинство жителей. 

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Персоны
Путин Владимир
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