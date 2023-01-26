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Газета.ru

"Рано радоваться, что поставки бронетехники США незначительны. Это дело легко поправимое"

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Источник изображения: Reuters

Президент США Джо Байден подтвердил отправку 31 танка M1 Abrams для Украины

Джо Байден во время брифинга в Белом доме объявил о поставке на Украину 31 танка M1 Abrams. США также передадут восемь ремонтно-эвакуационных бронемашин M88. Западные страны таке планируют передать Украине в ближайшие недели сотни единиц бронетехники, в том числе танки. О том, как ВСУ сможет обслуживать эту сложную в эксплуатации машину и в поставках какого западного вооружения еще нуждается армия Украины - в материале военного обозревателя Михаила Ходаренка.

После поставок ВСУ продвинутой зенитной ракетной системы Patriot в декабре 2022 года, уже ничего не выглядело невозможным. США уже не опасаются утраты на Украине ни критических технологий, ни символов военной мощи Америки, олицетворением которой до определенной степени и является танк M1 Abrams. По сути дела (а так есть все основания полагать), президент США Джо Байден ни в чем не отказал Украине по итогам встречи с Владимиром Зеленским, состоявшейся 21 декабря 2022 года.

Между тем в российском экспертном сообществе по поводу поставок ВСУ основных боевых танков американского производства порой озвучивались и продолжают обсуждаться очень спорные выводы и оценки. Часть из этих мнений - откровенно вредоносного и разоруженческого характера и не способствует правильной оценке обстановки, что может впоследствии привести к негативным последствиям.

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"


Например, почему-то считается, что местность на Украине не благоприятна для боевого применения столь тяжелых танков как M1 Abrams (машина весит под 70 тонн). Также существует мнение, что американские ОБТ в условиях распутицы «завязнут под самую башню». На самом деле нет более подходящей местности для действий крупных бронетанковых соединений, чем степи Южной Украины. Слегка подсохнет весенняя грязь - и можно будет на M1 Abrams ехать хоть налево, хоть направо, хоть прямо.

Есть мнение, что ни один мост на Украине не выдержит веса американского танка. На самом деле вместе с танками вооруженные силы Украины непременно получат так называемые МТУ (мостовые танковые укладчики), ТММ (тяжелые механизированные мосты) и разного рода понтонно-мостовые парки. То есть водные преграды не станут какими-либо существенными препятствиями на пути продвижения подразделений и частей ВСУ, оснащенных M1 Abrams. Да и восточная часть Украины не изобилует крупными водными преградами.

По неизвестным причинам ряд экспертов полагает, что климатические условия на Украине не соответствуют нормам эксплуатации ОБТ M1 Abrams. На самом деле тактико-технические требования к разработке практически любого образца вооружения и военной техники предполагают его эксплуатацию при температуре от плюс 50 до минус 50 градусов. И никаких особых температурных условий, препятствующих эксплуатации и боевому применению M1 Abrams, на Украине просто не существует.

Считается, что танк M1 Abrams сложен в эксплуатации и ремонте, требует высоко подготовленных специалистов. Скажем так - американская машина не сложнее любого другого ОБТ, а украинские расчеты освоят танк максимум за две недели (а, может быть, и меньше). Помимо всего прочего, M1 Abrams будут передаваться вместе с ремонтными и эксплуатационными мощностями. Текущий ремонт американской техники будет проходить, скорее всего, на территории Украины, а средний и капитальный - в Польше.

И, наконец, рано радоваться, что поставки американской бронетехники пока незначительны (а подобный восторг испытывается некоторыми представителями экспертного сообщества в перманентном режиме). Это дело легко поправимое. Есть все основания полагать, что передача танков из США (БМП, БТР) будет нарастать стахановскими темпами, а если учесть другие страны НАТО (в том числе уже обозначившихся членов танкового клуба), то количество поставляемых боевых бронированных машин весьма в короткий срок достигнет оперативных значений.

Что касается поставок американских танков в целом (как явления), то в этой сфере передачей боевых бронированных машин преодолен еще один важный психологический рубеж, да как бы уже и не последний.

Вооруженным силам Украины осталось передать разве что беспилотные разведывательно-ударные летательные аппараты MQ-1C Grey Eagle, тактические баллистические ракеты класса «земля-земля» MGM-140 ATACMS, многофункциональные легкие истребители четвертого поколения General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Вполне возможно, что по этим вопросам уже есть какие-либо результаты и подвижки.

Скорее всего, последние поставки западной техники позволят Украине перейти к широкомасштабным наступательным действиям в течение ближайшего месяца. Недостаток боевой авиации при наступательных действиях ВСУ до определенной степени будет скомпенсирован поставками сил и средств ПВО.


Михаил Ходаренок

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Страны
Польша
США
Украина
Продукция
F-16
M1 Abrams
MQ-1 Predator
Patriot ЗРК
Компании
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