Часы Судного дня опасно приблизились к полуночи из-за Украины

CNN: стрелки часов Судного дня перевели на десять секунд ближе к ядерной полуночи

Часы Судного дня показали рекордную близость человечества к точке тотального уничтожения, сообщает CNN. Из-за конфликта на Украине и риска ядерной эскалации их стрелки перевели на десять секунд ближе к полуночи.

Меган Марплз (Megan Marples), Кристен Роджерс (Kristen Rogers), Рейчел Рамирес (Rachel Ramirez)

Часы Судного дня тикают уже 76 лет. Однако это не простые часы, а попытка показать, как близко подошло человечество к уничтожению планеты.

Во вторник они показали 90 секунд до полуночи. Как сообщает "Бюллетень ученых-атомщиков", создавших эти часы в 1947 году, ближе к полуночи – точке тотального уничтожения, когда Земля станет непригодной для жизни – стрелки ещё ни разу не приближались. В период с 2020 по 2022 год они показывали сто секунд до полуночи.

Эти часы не предназначены для точного измерения угроз нашему существованию, а скорее имеют целью спровоцировать дискуссию на важные научные темы, такие как изменение климата.

Решение передвинуть часы на десять секунд ближе к полуночи в основном вызвано российской военной операцией на Украине и увеличением риска ядерной эскалации, отмечается в пресс-релизе издания. Свою роль сыграли и другие угрозы, такие как климатический кризис, а также разрушение норм и институтов, необходимых для ослабления биологических угроз, таких как COVID-19.

"Мы живем во времена беспрецедентной опасности, и часы Судного дня отражают эту реальность, – отметила в пресс-релизе руководитель "Бюллетеня ученых-атомщиков" Рейчел Бронсон (Rachel Bronson). – Принять это решение нашим экспертам было нелегко. У американского правительства, у его союзников по НАТО и у Украины есть множество каналов для налаживания диалога. Мы призываем лидеров использовать их по максимуму, чтобы вернуть стрелки часов обратно".

Что такое часы Судного дня?

"Бюллетень ученых-атомщиков" был основан группой ученых, работавших над Манхэттенским проектом, как в годы Второй мировой войны называли программу по созданию атомной бомбы.

Первоначально бюллетень задумывался как средство измерения ядерной угрозы, но в 2007 году участники этого проекта решили включить в свои расчеты изменения климата.

За прошедшие 76 лет время на часах меняли в зависимости от оценки ученых, рассчитывавших, насколько близко человеческая раса подошла к своему полному уничтожению. В некоторые годы стрелки передвигали, а в некоторые нет.

Время на часах Судного дня устанавливают раз в год. Делают это эксперты из совета бюллетеня по науке и безопасности по согласованию с советом спонсоров, куда входят 11 нобелевских лауреатов.

Эти часы 76 лет служат эффективным напоминанием о тех многочисленных кризисах, которые угрожают планете, но кое-кто сомневается в их пользе.

"Это несовершенная метафора", – рассказал в 2022 году Си-Эн-Эн заслуженный профессор кафедры Земли и экологии Пенсильванского университета Майкл Манн (Michael E. Mann). Он подчеркнул, что часы измеряют различные типы рисков, которые обладают разными характеристиками и которые возникают в разные периоды времени. Однако, продолжил Манн, "они остаются важным символом, год за годом напоминающим нам, насколько ненадежно и непрочно наше существование на этой планете".

У каждой модели есть свои недостатки, заявила в 2022 году Си-Эн-Эн аналитик из программы глобальной безопасности Союза обеспокоенных ученых Эрин Макдоналд (Eryn MacDonald). По её словам, редакция бюллетеня каждый год очень вдумчиво принимает решения о том, как привлечь внимание людей к угрозам существованию человечества и как заставить их действовать в нужном направлении.

"Очень хотелось бы вернуться к тому, чтобы время до полуночи измерялось минутами, а не секундами. Но к сожалению, реальность сегодня уже иная", – сказала Макдоналд.

Что будет, если часы покажут полночь?

Часы никогда не доходили до полуночи, и Бронсон надеется, что не дойдут.

"Если часы показывают полночь, это значит, произошел обмен ядерными ударами или случилось катастрофическое изменение климата, приведшее к уничтожению человечества, – сказала она. – Мы не хотим, чтобы это случилось, и мы не узнаем об этом, когда это произойдет".

Насколько точны эти часы?

Часы Судного дня не предназначены для измерения угроз. Скорее, они имеют целью спровоцировать дискуссию и подтолкнуть общество к действиям по таким вопросам, как климатические изменения и ядерное разоружение.

Если часы сумеют это сделать, идею их создания можно считать успешной, считает Бронсон.

Когда стрелки часов переводят, устанавливая новое время, люди прислушиваются, отметила она. На климатической конференции COP26 в Глазго в 2021 году бывший премьер-министр Борис Джонсон упомянул часы Судного дня, рассказывая о климатическом кризисе, с которым столкнулся наш мир.

Бронсон надеется, что люди станут обсуждать, насколько они согласны с решением бюллетеня, и начнут плодотворные переговоры о движущих силах перемен.

Отвести стрелки часов назад смелыми конкретными действиями все еще возможно. В 1991 году их поставили на 17 минут до полуночи, когда администрация президента Джорджа Буша-старшего подписала с Советским Союзом Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. В 2016 году после подписания ядерного соглашения с Ираном и Парижского соглашения о климате часы показывали три минуты до полуночи.

Что может сделать отдельный человек, чтобы отвести стрелки часов назад?

"Мы в „Бюллетене ученых-атомщиков” считаем, что раз эти угрозы создал человек, то мы в состоянии их уменьшить, – сказала Бронсон. – Но сделать это нелегко. И никогда не было просто. Требуется серьезная работа, требуется международное сотрудничество и взаимодействие на всех уровнях общества".

Бронсон считает, что нельзя недооценивать силу переговоров с партнерами и соперниками по этим важным вопросам.

"Вы можете не почувствовать это, потому что ничего не делаете, но мы знаем, что общественность своими коллективными усилиями может заставить руководителей начать действовать", – сказала она.

Чтобы положительно повлиять на климат, надо взглянуть на свои повседневные привычки, посмотреть, можно ли внести в свою жизнь маленькие изменения, например, чаще ходить пешком, а не ездить за рулем, подумать, как отапливать свой дом, объяснила Бронсон.

Питаться сезонными и местными продуктами, выбрасывать меньше пищевых отходов, должным образом утилизировать мусор – все это и многое другое поможет устранить или ослабить последствия климатического кризиса.