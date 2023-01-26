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Федеральный электронный справочник "Оружие России"

ОДК выиграла грант на импортозамещение ПО в системе управления производством

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Цех сборки авиационных двигателей
Цех сборки авиационных двигателей.
Источник изображения: АО "ОДК"

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха по итогам конкурсного отбора выиграла грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) на доработку и внедрение отечественного ПО в системе управления производством.

Объем грантового финансирования составит 764 млн рублей, общая стоимость проекта 1,025 млрд рублей. Проект предусматривает переход ОДК на ИТ-решение на платформе 1С, миграция двигателестроительных предприятий на отечественное ПО начнется уже в этом месяце.

Проект реализуется по инициативе Правительства Российской Федерации и направлен на достижение технологической независимости в области промышленного программного обеспечения. Согласно поручению премьер-министра Михаила Мишустина на базе ОДК создан Индустриальный центр компетенций (ИЦК) «Двигателестроение». Центр является системообразующим институтом развития ИТ-отрасли, его задача — обеспечение технологической независимости двигателестроения в области ИТ. На полученные средства ОДК на базе «1C: Управление кооперацией» создаст систему для объединенного планирования и управления производством на уровне предприятий, а также управляющей компании с учетом отраслевых требований.

Проект Объединенной двигателестроительной корпорации входит в перечень особо значимых и включён в дорожную карту «Новое индустриальное программное обеспечение». Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» из средств гранта РФРИТ, входящего в группу государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

«Перед современным авиастроением поставлена амбициозная задача: до 2030 года нарастить производство воздушных судов разных типов и соответствующей линейки авиадвигателей. ОДК как один из участников этой программы активно осваивает цифровые технологии, призванные обеспечить своевременное импортозамещение и исполнение графика поставок авиационных двигателей. Проект по доработке и внедрению системы управления производством и цепочками поставок с внутренней кооперацией на платформе 1С станет важным инструментом для решения поставленных задач», — подчеркнул директор по цифровой трансформации Объединенной двигателестроительной корпорации Вячеслав Христолюбов.

«1C: Управление кооперацией» («1С: УК») — это современное полностью отечественное решение для объединенного планирования и управления производством на уровне машиностроительного предприятия и управляющей компании. Функциональные возможности «1С: УК» шире зарубежных аналогов — прежде всего в рамках кооперации производственной деятельности.

Решение разработано с полностью открытым исходным кодом конфигурации на широко используемой платформе 1С: Предприятие. Платформа не накладывает ограничений на порядок применения системы в рамках информационных ландшафтов различных предприятий. При проектировании архитектуры закладываются возможности поэтапного запуска системы. Используются специализированные объекты — ресурсные спецификации, снижающие уровень первоначальных требований к общему набору исходных данных, — сообщил руководитель группы развития практик ERP фирмы «1С» Алексей Кислов.

© АО «Объединённая двигателестроительная корпорация»

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Россия
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Ростех
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