"Американцы встревожены". Фрегат с гиперзвуковым оружием зашел в Атлантику

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Фрегат "Адмирал Горшков" провел учения в Атлантическом океане. С корабля отработали удар гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели на расстоянии 900 километров. О том, почему это событие так важно для российской "оборонки", — в материале РИА Новости.

Электронный пуск

"Адмирал Горшков" сейчас находится где-то в западной части Атлантики — в зоне, которую блок НАТО считает своей. В дальний поход фрегат отправился в начале месяца, на боевую службу провожали его лично президент и министр обороны.

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в западной части Атлантического океана. Кадр из видео Источник изображения: © пресс-служба Минобороны России

Движение корабля через нейтральные воды широко освещали западные СМИ. А ВМС Великобритании даже официально сообщили, что следят за судном.

Разумеется, учебные стрельбы вызвали у западной разведки небывалый интерес. Поэтому экипаж "Адмирала Горшкова", чтобы не показать лишнего, осуществил электронные пуски вместо боевых — "в режиме компьютерного моделирования".

Запад неспроста опасается фрегата. Это первый флотский носитель гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон", чьи возможности в НАТО прекрасно осознают. Глава Стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард признавал, что имеющаяся система датчиков наземного и космического базирования попросту не отследит ракеты. Он подчеркнул, что пока это вооружение в море, любой корабль альянса уязвим.

Угроза НАТО

Большая часть тактико-технических характеристик крылатой ракеты "Циркон" засекречена. Но кое-что известно. Скорость — рекордная, более десяти тысяч километров в час, или около девяти Махов. Дальность — тысяча километров. Полет на маршевом участке — на высоте 30-40 километров, где сопротивление воздуха невелико. Масса боевой части — около 450 килограммов.

Корабельные ЗРК западных стран рассчитаны на дозвуковые и сверхзвуковые ракеты и абсолютно бессильны перед гиперзвуком. А большая дальность стрельбы позволит российскому флоту фактически безнаказанно уничтожать надводные и наземные цели, даже не входя в зону поражения.

Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Важный момент: "Циркон" способен стартовать с тех же пусковых установок, что и ПКР П-800 "Оникс" и "Калибр". Теоретически носителями могут быть и малые ракетные корабли проектов "Буян-М" и "Каракурт". Таким образом, даже небольшие вымпелы станут угрозой для авианосца. Попадания одной боеголовки ниже ватерлинии достаточно, чтобы плавучий аэродром дал крен и вышел из строя.

Наводить ударный комплекс на вражеские корабли будет новая автоматизированная система управления (АСУ), недавно испытанная на масштабных учениях Северного флота. Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в военном ведомстве, два экипажа разведывательно-противолодочных самолетов Ту-142 передали информацию об условном противнике и навели ракеты с расстояния в сотни километров.

При этом система самостоятельно определила наиболее важные цели и подобрала подходящее оружие. Помимо "Цирконов", корабли под управлением АСУ могут применять крылатые системы предыдущих поколений, включая "Яхонт", "Вулкан" и "Калибр".

Универсальный носитель

Фрегат "Адмирал Горшков" проекта 22350 — самый технологически продвинутый в российском ВМФ. На головном корабле водоизмещением в 5400 тонн испытывали почти все новинки — от радиоэлектронного оборудования до зенитно-ракетных комплексов и артиллерийских установок.

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

"Он уникален, — считает председатель Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев. — По вооружению равных в мире нет. Многие корабли классом выше вооружены значительно слабее. Фрегат способен решать боевые задачи в любой точке Мирового океана и в одиночку противодействовать целому отряду вымпелов. Напомню, что на нем есть и другие крылатые ракеты, это универсальный боец".

Под крылатые ракеты — по 16 ячеек стрельбового комплекса ЗС14. Все системы управления — цифровые. По сути, это плавучий компьютер, действующий практически без участия человека. Новая бортовая информационно-управляющая система связывает все оборудование в сеть, а радиоэлектронный комплекс освещения надводной и подводной обстановки позволяет обнаружить противника на большом удалении.

Фрегаты развивают скорость до 30 узлов, автономное плавание — около месяца. Сейчас в ВМФ два корабля этого типа, еще два достроят в этом году. Кроме того, в разработке модернизированный проект 22350М. Полное водоизмещение обновленных фрегатов вырастет до семи тысяч тонн, что позволит господствовать в море.