"Альфа Мобильный полигон" направит на военно-технические испытания четыре разработки

Речь идет, в том числе, о мобильном стрелковом полигоне и комплексе тренировочных мишеней для беспилотных летательных аппаратов

ТВЕРЬ, 25 января. /ТАСС/. Четыре инновационные разработки тверской компании "Альфа Мобильный полигон" одобрены комиссией Главного управления инновационного развития Минобороны РФ для проведения военно-технических экспериментов. Речь идет, в том числе, о мобильном стрелковом полигоне и комплексе тренировочных мишеней для беспилотных летательных аппаратов, сообщила в среду пресс-служба правительства Тверской области.

"Тверская компания "Альфа Мобильный полигон" представила ˂…˃ четыре разработки, значительно превосходящие по своим тактико-техническим характеристикам имеющиеся отечественные и зарубежные аналоги. ˂…˃ Все четыре инновационных продукта рекомендованы комиссией к проведению военно-технических экспериментов, которые состоятся в ближайшее время", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, компания разработала мобильный стрелковый полигон, который в четыре раза сокращает сроки огневой подготовки военнослужащего и боевого слаживания подразделения. Также был представлен комплекс мишеней для беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что он предназначен для тренировки оператора дрона по трем задачам: разведка, корректировка огня артиллерии, уничтожение целей. "Изделие уже запущено в серийное производство. В этом году планируется выпустить 1 000 комплексов, в 2024 году - вдвое больше", - отметили в пресс-службе.

Третья разработка касается комплекса видеонаблюдения мишени, он обеспечивает наблюдение за мишенью на расстоянии до 2 тыс. м, фиксацию и сохранение результатов ее поражения. Также комиссией был одобрен к испытаниям комплекс получения метеоданных. Он измеряет фактические, максимальные, минимальные и средние значения скорости направления ветра, температуры окружающего воздуха, атмосферного давления, влажности, добавили в пресс-службе.

Компания "Альфа Мобильный полигон" специализируется на производстве комплексов тактико-огневой подготовки и стальных мишеней для Вооруженных сил и правоохранительных органов РФ.