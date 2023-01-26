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Подальше от НАТО. В венгерской армии началась "большая чистка"

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разговаривает в Праге с американскими солдатами перед их отправкой на учения Brave Warrior 2015 в Венгрию
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разговаривает в Праге с американскими солдатами перед их отправкой на учения Brave Warrior 2015 в Венгрию.
Источник изображения: © AP Photo / Petr David Josek

Liberation: увольнение офицеров из венгерской армии может быть связано с НАТО

В Венгрии отправлены в отставку десятки высокопоставленных офицеров, прошедших обучение по стандартам НАТО и принимавших участие в ее учениях, пишет Liberation. Не исключено, что эта чистка носит политический характер с целью дистанцирования от альянса.

Нелли Дидло (Nelly Didelot)

Более сотни высокопоставленных офицеров досрочно отправлены в отставку. Удивительное решение, которое вызывает опасения политической чистки, организованной правительством, которое дистанцируется от своих партнеров по НАТО.

Их точное число еще не известно, но сам факт говорит о многом. Более сотни высокопоставленных офицеров, в том числе полковники и даже генералы, по приказу минобороны были отправлены в отставку досрочно. Новый декрет только что уполномочил Будапешт расторгнуть контракт с офицерами старше 45 лет и со стажем службы двадцать пять лет и более.

Согласно опросу, проведенному Telex, их насчитывается уже от 100 до 200 человек и ожидается, что их число вырастет в ближайшие недели. Официально эта большая чистка мотивирована намерением омолодить армию и пополнить ряды армии молодежью. Несколько обеспокоенных представителей оппозиции назвали такое объяснение не слишком убедительным.

На самом деле это решение тем более удивительно, что оно вписывается в рамки усиления венгерской армии по решению правительства Виктора Орбана, которое ставит перед собой такую задачу с 2017 года. В прошлом году, с началом конфликта на Украине, расходы на оборону выросли на 30%. К 2024 году они должны достичь 2% ВВП, рекомендованных НАТО для всех ее членов.

По словам Агнеш Вадаи, депутата от оппозиции и бывшего госсекретаря в министерстве обороны, в настоящее время происходит процесс "отхода венгерской армии от НАТО". "Офицеры старше 45 лет — это те, кто имеет международный опыт, владеет иностранными языками и прошел обучение по кодам НАТО", — сказала она. То, как многие военные узнали о своей поспешной отставке, подтверждает гипотезу о политической чистке. По данным Telex, некоторые из них были вызваны в Будапешт, чтобы получить благодарственное письмо, когда они находились в зарубежных командировках или участвовали в операциях НАТО.

Споры вокруг министра обороны

Кроме того, профайл нового министра обороны, назначенного этим летом, уже вызвал много вопросов. 52-летний Кристоф Салай-Бобровницки, бывший посол и бизнесмен, подозревается в связях с Россией через российско-венгерский консорциум, действующий в железнодорожном секторе, в котором он был акционером. Его также подозревают в конфликте интересов, на этот раз как акционера чешского авиапроизводителя, который недавно продал самолеты венгерской армии.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Венгрия
Россия
Украина
Проекты
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Военные учения
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