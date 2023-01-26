Главнокомандующие армиями Алжира и Франции обсудили военное сотрудничество впервые за несколько лет

Источник изображения: topwar.ru

По данным министерства обороны Алжира, главнокомандующий армией генерал Саид Ченгриха провелпереговоры со своим французским коллегой Тьерри Бурхардом, чтобы обсудить пути укрепления сотрудничества в военной области и в сфере безопасности. На данный момент никаких подробностей об этой встрече министерство обороны не сообщило. Но есть определённый инсайд.

Главнокомандующий алжирской армии прибыл во Францию в понедельник, что стало первым подобным визитом высокопоставленного военного чиновника в европейскую страну за 17 лет. Он передал послание президента Алжира Абдельмаджида Теббуна своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону.

Планируется, что сам глава Алжира планирует посетить Францию в мае. Это будет его первый визит с момента прихода к власти в декабре 2019 года. Правление Теббуна было отмечено напряженностью во франко-алжирских отношениях, отчасти из-за исторического отпечатка колониального периода с 1830 по 1962 год и массовой эмиграции.

Макрон посетил Алжир в августе прошлого года, чтобы разрядить напряженность в отношениях с бывшей колонией. Визит завершился совместным заявлением о ряде соглашений, касающихся французского колониального прошлого в Алжире, безопасности, обороны, внешней политики и экономического сотрудничества.

Главкомы, по некоторым данным, обсудили вопросы безопасности в западном Средиземноморье и в северо-западной Африке.