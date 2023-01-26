Бывший президент Польши призвал немцев "разобраться с Россией"

Экс-президент Польши Валенса обратился к немцам с призывом решить "русскую проблему"

Экс-президент Польши Лех Валенса в беседе с изданием Fakt обратился к немцам с призывом раз и навсегда решить "русскую проблему". Он заявил, что сейчас появился уникальный шанс "разобраться с Россией", и, если им не воспользоваться, "будущие поколения этого не простят".

Войцех Кубик

Лех Валенса, еще недавно награжденный Германией за укрепление дружбы между польским и немецким народами, сегодня критически относится к поведению западного соседа. Особенно ему не нравится его медлительность по поводу передачи Украине танков Leopard 2. Он призывает Европу вместе попытаться повлиять на немцев. "Я бы убедил немцев, что, если мы хотим, чтобы наши дети в будущем жили в мире, нам нужно разобраться с Россией", — говорит в беседе с изданием Fakt экс-президент Польши Лех Валенса.

Во вторник, 24 января на встрече генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с новым министром обороны Германии решение об отправке на Украину танков Leopard 2 принято не было. Немцы никак не могут принять однозначного решения.

Валенса знает, чего боятся немцы

Промедление нашего западного соседа, несмотря на настойчивые призывы украинцев и давление польского правительства, вызывает удивление у все большего количества людей. Люди удивляются, откуда у немцев такое нежелание нарастить военную поддержку воюющей с Россией Украины. Среди этих недоумевающих оказался и бывший президент Лех Валенса. В беседе с изданием Fakt он указывает на возможные причины такой позиции немцев.

"Во-первых, после выборов к власти в Германии пришла новая команда, а во-вторых, у немцев всегда был как бы особый взгляд на Россию. Кроме того, у них, наверное, не так много этой техники, и они опасаются, что Россия может атаковать. Лучше ведь напасть на Германию, чем на Польшу. Это выгоднее", – говорит Лех Валенса.

Для немцев оценки Леха Валенсы имеет немаловажное значение, что они наглядно продемонстрировали в сентябре прошлого года, пригласив бывшего польского президента в Берлин, где ему вручили "Золотую медаль за заслуги в деле примирения и взаимопонимания между народами". Выступая на торжественной церемонии и поблагодарив за награду, он призвал Германию "возглавить спасение Европы". Сегодня, глядя на поведение немцев, бывший глава государства опасается за устойчивость этого единства и обращается ко всем европейским странам.

"Позиция Германии, конечно, неприятна, но она должна показать всем нам в Европе, что нам нужно убедить немцев. Всем тем, кто относится к этому по-другому", – говорит Лех Валенса.

Валенса: пора разобраться с Россией

Экс-президент, однако, не собирается обижаться на немцев, а отмечает, что сегодня всем как никогда следует постараться уговорить их сменить позицию. Он считает, что это особенно важно в ситуации, когда у мирового сообщества есть шанс на долгие годы подавить имперские устремления России.

"Немцам нужно объяснять, что с Россией всегда были проблемы, и мы, поляки, знаем это особенно хорошо, и поэтому у нас есть шанс при жизни этого поколения разобраться с Россией. У нас больше не будет такого шанса, чтобы весь мир увидел недопустимое поведение России, чтобы этот мир хотел перемен в России. Будущие поколения не простят нас, если мы не воспользуемся этой ошибкой Путина. Я бы убеждал немцев, что, если мы хотим, чтобы наши дети в будущем жили в мире, нам нужно разобраться с Россией, а затем с Китаем", – говорит Валенса.

В самой России, по мнению Леха Валенсы, лучше всего было бы пробудить национальное самосознание среди народов, которых русские за последние несколько сотен лет подчинили себе. Здесь он видит аналогию с тем, что сейчас Путин собирается делать с Украиной. Когда эти народы восстанут и потребуют независимости, Россия ослабнет навсегда. Валенса также выступает за сильное пропагандистское воздействие непосредственно на русских.

"Пропаганда должна убеждать каждого русского, что он в любое время может быть призван в армию, что неизвестно, кто им будет командовать. Им нужно показать, что у них плохая политическая система", – говорит изданию Fakt Лех Валенса.

Германия: "Вы уже можете обучать экипажи"

Еще во вторник утром, когда в Германию отправился генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, все надеялись на прорыв в отношении танков Leopard 2. Он встретился с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом. Однако со стороны Германии окончательной декларации о согласии на отправку своих танков на Украину, не последовало, хотя немецкий министр заверил, что переговоры продолжаются, и дал некоторую надежду на изменение позиции.

"Мы призываем наших партнеров, если они этого желают, начать обучение украинцев обслуживанию танков Leopard. Мы никого не будем сдерживать", ­– сказал Борис Писториус.

Йенс Столтенберг подчеркнул приверженность Германии общей оборонной политике и выразил надежду на скорейшее урегулирование вопроса о "Леопардах".