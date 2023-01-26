Французский еженедельник считает, что Париж не сможет поставить Киеву танки Leclerc

Leclerc на параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже. 2006 год.

Le Canard enchaîné объясняет это тем, что сама Франция "располагает ограниченным количеством" этой техники

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Франция не сможет предоставить Украине свои танки Leclerc. Такое мнение выразил в среду парижский еженедельник Le Canard enchaîné, проанализировав состояние французского танкового парка.

Газета напомнила, что на пресс-конференции в Париже в воскресенье на вопрос о возможности поставок этих французских боевых танков украинской армии Макрон ответил уклончиво. По данным издания, в действительности "речь никогда не шла даже о предоставлении одного танка Leclerc". Le Canard enchaîné объясняет это тем, что сама Франция "располагает ограниченным количеством" этой техники.

По данным еженедельника, национальная промышленная группа по производству наземных вооружений GIAT (ныне - Nexter) поставила французским вооруженным силам в начале 2000-х годов в общей сложности 406 танков Leclerc на сумму в €5,7 млрд. Из них к настоящему времени в распоряжении французской армии осталось только 226. Причем значительная часть из них, замечает издание, непригодна к оперативному применению.

Промышленность, однако, не в состоянии возобновить их поставку, поскольку производственная линия была закрыта во Франции еще в 2006 году. Новых поставок танков для французской армии, по мнению газеты, не ожидается до 2040 года. Сухопутные силы могут рассчитывать поэтому только на 200 собственных танков после их реновации.

В декабре 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире французского телеканала LCI призвал Париж поставить Киеву именно танки Leclerc.

В воскресенье на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем президент Франции Эмманюэль Макрон, отвечая на вопрос о возможности поставок Парижем Киеву танков Leclerc, заявил, что "ничто не исключено". При этом французский лидер привел несколько условий. Он отметил, что "поставки не должны вести к эскалации". Одновременно Макрон в качестве еще одного условия поставок подчеркнул, что они не должны наносить ущерб обороноспособности самой Франции.

Глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила в понедельник телеканалу BFM, что не считает нужным поставлять Украине тяжелые танки. Она полагает, что существует риск выхода конфликта за пределы Украины в случае отправки тяжелых вооружений Киеву. Против наращивания военных поставок Украине высказался и председатель партии "Республиканцы" Эрик Сьотти. Выступая в эфире этого же канала на минувшей неделе, он выразил убеждение, что Париж не должен поставлять сейчас Киеву тяжелую военную технику.

Боевой танк третьего поколения Leclerc был принят на вооружение во французской армии в 1992 году. Помимо сухопутных сил Франции, он находится также на вооружении армий Иордании и ОАЭ. В ходе модернизации танка предполагается укрепить броневой корпус и башню, а также обновить его информационно-управляющую систему.