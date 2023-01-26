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ТАСС

Венгрия и Ватикан выразили готовность стать посредниками для установления мира на Украине

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
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По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, позиции стран в этом вопросе совпадают

БУДАПЕШТ, 25 января. /ТАСС/. Венгрия и Ватикан продолжают выступать за мирное урегулирование конфликта на Украине и готовы предложить для этого свои посреднические услуги, хотя такая позиция не пользуется сейчас поддержкой со стороны ряда ведущих стран. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, встретившийся в среду в Ватикане с секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

"К сожалению, мы видим, что в международной политике преобладает риторика войны и во многих случаях те, кто выступает за мир, подвергаются критике и порицанию, на них пытаются навешивать ярлыки. Но это не должно нас останавливать", - сказал Сийярто в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Мы нацелены на построение мира. Мы предлагаем свою помощь, и если в ней есть необходимость, будь то посреднические усилия или организация у себя мирных переговоров, то на нас всегда можно рассчитывать", - заверил глава венгерского МИД.

Он добавил, что обсудил с архиепископом Галлахером защиту семейных ценностей, которая рассматривается в Венгрии как "важный стратегический вопрос для нации". По его словам, позиции Будапешта и Ватикана в этом вопросе совпадают.

Кроме того, стороны обсудили необходимость поддержки преследуемых христианских общин, в том числе и в странах Африки. "Я заверил архиепископа, что христианские общины во всех уголках мира могут рассчитывать на нас, венгров", - сказал министр. 

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Венгрия
Россия
Украина
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