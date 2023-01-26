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ТАСС

СМИ: в Бельгии 27 января предложат выделить Украине новый пакет военной помощи

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Людивин Дедондер
Людивин Дедондер.
Источник изображения: МО Бельгии

Однако, по словам главы минобороны Бельгии, танков страна поставить не сможет

БРЮССЕЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что в пятницу предложит правительству выделить Украине новый пакет военной помощи.

"В эту пятницу на заседании совета министров я предложу дополнительную помощь для удовлетворения насущных потребностей украинцев в противовоздушной и противотанковой обороне, а также в боеприпасах", - заявила Дедондер в среду телеканалу RTL.

Также министр обороны Бельгии подчеркнула, что Брюссель не сможет поставить Киеву танки, так как на военных складах их сейчас нет. Она заявила, что они ранее были проданы, так как были не в рабочем состоянии. "Ничто не мешает нам выкупить их, но они (танки - прим. ТАСС) не функционируют", - подчеркнула Дедондер. 

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Страны
Бельгия
Украина
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