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Шольц заявил, что Германия не предоставит Украине боевые самолеты и военных

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Sohn

Канцлер Германии Олаф Шольц проинформировал депутатов бундестага, что ФРГ никогда не направит на Украину боевые самолеты и войска. Об этом сообщает РИА Новости.

"Что речи о боевых самолетах не идет, я прояснил достаточно рано, и делаю это и здесь, сейчас", - отметил канцлер.

Шольц также указал, что в ходе обсуждения перспективы закрыть небо над Украиной он и американский лидер Джо Байден отказались предоставить такую возможность.

"Наземные силы мы тоже ни в коем случае не будем отправлять. Я говорил уже, что прямого участия солдат НАТО в войне на Украине не будет", - сказал Шольц.

Канцлер заверил, что гарантирует соблюдение данного обещания .

"Ни сейчас, ни в будущем такого не будет. На это все могут положиться", - резюмировал он.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Германия
США
Украина
Проекты
NATO
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