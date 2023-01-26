Шольц заявил, что Германия не предоставит Украине боевые самолеты и военных

Канцлер Германии Олаф Шольц проинформировал депутатов бундестага, что ФРГ никогда не направит на Украину боевые самолеты и войска. Об этом сообщает РИА Новости.

"Что речи о боевых самолетах не идет, я прояснил достаточно рано, и делаю это и здесь, сейчас", - отметил канцлер.

Шольц также указал, что в ходе обсуждения перспективы закрыть небо над Украиной он и американский лидер Джо Байден отказались предоставить такую возможность.

"Наземные силы мы тоже ни в коем случае не будем отправлять. Я говорил уже, что прямого участия солдат НАТО в войне на Украине не будет", - сказал Шольц.

Канцлер заверил, что гарантирует соблюдение данного обещания .

"Ни сейчас, ни в будущем такого не будет. На это все могут положиться", - резюмировал он.