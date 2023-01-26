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Раз в два года Нью-Дели проводит масштабные военно-морские учения Tropex в Индийском океане и прибрежной зоне. Очередные такие маневры уже начались в этом году.

О старте учений объявила пресс-служба Министерства обороны Индии.

В рамках учений будет проведено боевое развертывание абсолютно всех надводных кораблей ВМС Индии. Также в учебно-тренировочных мероприятиях принимают участие морская авиация и подводный флот. В ходе учений будет проверена оперативная готовность индийских ВМС, а также их способность отражать внешние угрозы и вести наступательные действия.

Все надводные боевые корабли ВМС Индии, включая эсминцы, фрегаты, корветы, а также подводные лодки и самолеты, проходят сложные морские оперативные развертывания для проверки и уточнения концепции операций ВМС

- говорится в сообщении пресс-службы индийского оборонного ведомства.

Поставленные учебно-боевые задачи выполняют не только Военно-морские силы страны, но также самолеты и вертолеты ВВС, а также подразделения Сухопутных войск и Береговой охраны.

Учения Tropex-23 продлятся три месяца – с января по март. Они проводятся с целью проверки и корректировки национальной концепции военно-морских операции индийских Вооруженных сил, в том числе ее положений, касающихся вопросов логистики. Также в ходе тренировочных мероприятий военнослужащие отрабатывают взаимодействие между различными родами и видами войск.