Песков назвал абсурдными призывы на Западе продолжать войну ради безопасности континента

Газета The Washington Post ранее заявила о том, что безопасность Украины может обеспечить мощная армия, а не членство в НАТО

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными звучащие из западных стран призывы к продолжению усиления украинской армии ради безопасности на Европейском континенте. Таким образом он прокомментировал утверждение газеты The Washington Post о том, что безопасность Украины может обеспечить мощная армия, а не членство в НАТО.

"Мы с вами читаем каждый день огромное количество рассуждений. К нашему сожалению, мы видим очень много проявлений убежденности ряда политиков, ряда экспертов, военных и так далее, которые считают, что именно продолжая войну, можно обеспечить безопасность континента. Это абсурдное убеждение, это тупиковый путь развития мысли - и военной, и политической", - заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что российская сторона в этом глубоко убеждена. "В этом мы были убеждены и год назад, и даже чуть больше, чем год назад, когда президент Путин призывал всех сесть за стол переговоров и обсуждать наши озабоченности, когда президент Путин призывал всех вспомнить о нескольких десятилетиях постепенного наступления НАТО в сторону России, и когда Путин предупреждал, что продолжение этой линии не может остаться без последствий", - пояснил он.

Представитель Кремля также добавил, что "сейчас такие заблуждения чреваты дальнейшим продолжением этого страшного периода, через который мы сейчас проходим".