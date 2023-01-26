Войти
ТАСС

Песков назвал абсурдными призывы на Западе продолжать войну ради безопасности континента

94
0
0
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Газета The Washington Post ранее заявила о том, что безопасность Украины может обеспечить мощная армия, а не членство в НАТО

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдными звучащие из западных стран призывы к продолжению усиления украинской армии ради безопасности на Европейском континенте. Таким образом он прокомментировал утверждение газеты The Washington Post о том, что безопасность Украины может обеспечить мощная армия, а не членство в НАТО.

"Мы с вами читаем каждый день огромное количество рассуждений. К нашему сожалению, мы видим очень много проявлений убежденности ряда политиков, ряда экспертов, военных и так далее, которые считают, что именно продолжая войну, можно обеспечить безопасность континента. Это абсурдное убеждение, это тупиковый путь развития мысли - и военной, и политической", - заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что российская сторона в этом глубоко убеждена. "В этом мы были убеждены и год назад, и даже чуть больше, чем год назад, когда президент Путин призывал всех сесть за стол переговоров и обсуждать наши озабоченности, когда президент Путин призывал всех вспомнить о нескольких десятилетиях постепенного наступления НАТО в сторону России, и когда Путин предупреждал, что продолжение этой линии не может остаться без последствий", - пояснил он.

Представитель Кремля также добавил, что "сейчас такие заблуждения чреваты дальнейшим продолжением этого страшного периода, через который мы сейчас проходим". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
12.01.2023
В США спрогнозировали будущее украинского конфликта и дали совет Западу
18.04.2022
Россия призвала США прекратить вооружать Украину и пригрозила «непредсказуемыми последствиями»
28.01.2022
Эти семь стран встанут на сторону Путина в войне на Украине
29.04.2021
The Washington Post (США): успех кампании по блокированию кандидатуры Мэтью Рожански — это зловещий знак для политики Байдена в отношении России
04.03.2020
Бесцельное государство на секретных картах
27.11.2015
Новая армия Путина
17.03.2014
Пентагон: США и Франция скоординируют пересмотр программ военного сотрудничества с РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.01 02:42
  • 42763
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.01 00:22
  • 2351
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.01 20:11
  • 4
Дмитрий Рогозин: боевой робот "Маркер" прибудет в зону СВО в феврале
  • 25.01 19:18
  • 1
Война Запада на Украине – борьба за человеческие ресурсы
  • 25.01 14:08
  • 25
Почему ракету "Кинжал" рано называть "убийцей авианосцев"
  • 25.01 13:28
  • 1
На восстановленном аэродроме на севере Сирии разместили российскую авиацию
  • 25.01 11:43
  • 2
В России захотели увеличить количество спутников
  • 25.01 10:28
  • 1
США закроют глаза на польскую аннексию Украины
  • 25.01 06:33
  • 7
«Произошла перестройка предприятия»: модернизация машин Т-62М и БРДМ-2 в Чите перешла на «военные рельсы»
  • 24.01 20:00
  • 5
Рособоронэкспорт начал продвижение 15 новых образцов продукции российского производства в 2022 году
  • 24.01 19:16
  • 2
"Росэнергоатом": хранить боеприпасы на АЭС могли придумать только в США
  • 24.01 19:15
  • 1
Выпускник Академии Генштаба: результативность ВС РФ в ходе СВО по темпам уничтожения техники противника превосходит даже времена ВОВ
  • 24.01 18:10
  • 0
Крупнейшее польское оборонное предприятие Mesko SA столкнулось с нехваткой квалифицированных кадров
  • 24.01 14:59
  • 2
Выборы 2024
  • 24.01 11:09
  • 1
Лавров заявил, что Россия ведет с Западом уже не гибридную войну