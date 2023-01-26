Столтенберг полагает, что страны НАТО увеличат затраты на оборону

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса на встрече в Литве в июле могут повысить цель по расходам на оборону, сейчас речь идет о двух процентах от ВВП каждого участника. Об этом сообщает газета Welt.

"Я предполагаю, что будет определена новая цель по расходам на оборону, когда мы встретимся на саммите НАТО в Вильнюсе в июле этого года", - указал генсек НАТО.

Столтенберг дополнил, что показатель в два процента был рассчитан до 2024 года, пришла пора его обновить.

Более подробную информацию о целях альянса генсек НАТО не предоставил.

"Но я предполагаю, что это будет более амбициозная цель, чем раньше, потому что все видят, что нам нужно больше вкладывать. Я уверен, что на саммите в Литве будет достигнуто соглашение", - резюмировал он.