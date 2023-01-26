США начали "самую агрессивную кампанию" по модернизации ВПК

NYT: США собираются увеличить производство снарядов калибра 155 мм в шесть раз за два года

США намерены увеличить производство 155-миллиметровых снарядов в шесть раз за два года ради поддержки ВСУ, сообщает NYT. Этот шаг – часть "самой агрессивной кампании" по модернизации американской военной промышленности за 40 лет.

Джон Исмей (John Ismay), Эрик Липтон (Eric Lipton)

Вашингтон – Пентагон стремится увеличить производство артиллерийских снарядов на 500% в течение двух лет, доведя объемы выпуска обычных боеприпасов до уровня, невиданного со времен Корейской войны. Он инвестирует миллиарды долларов, чтобы восполнить дефицит снарядов, вызванный боевыми действиями на Украине, и создать запасы на случай будущих конфликтов.

Эти усилия, включающие в себя расширение заводов и привлечение новых производителей, являются частью "самой агрессивной кампании по модернизации оборонно-промышленной базы Соединенных Штатов почти за 40 лет", как отмечается в одном отчете вооруженных сил США.

Новые инвестиции в производство артиллерии отчасти являются следствием признания реальности: в то время как Пентагон сосредоточился на ведении войн с применением небольшого количества дорогостоящего высокоточного управляемого оружия, в украинском конфликте основной упор делается на гаубицы, стреляющие неуправляемыми снарядами.

До начала российской спецоперации на Украине Соединенные Штаты производили 14 400 неуправляемых снарядов в месяц, и американской армии их хватало. Но необходимость снабжать вооруженные силы Киева заставило руководство Пентагона втрое увеличить производство снарядов в сентябре, а затем еще вдвое в январе. Конечная цель заключается в том, чтобы производить более 90 тысяч артиллерийских снарядов в месяц.

Неуправляемые артиллерийские снаряды стали основным оружием в украинском конфликте, который длится уже 11 месяцев. Украинские и российские войска ежедневно выпускают тысячи таких снарядов вдоль линии фронта протяженностью более 900 километров. Скорее всего, именно это оружие является причиной наибольшего процента военных потерь.

Решение американских вооруженных сил увеличить объемы производства артиллерийских снарядов – это очевидный признак готовности Соединенных Штатов поддерживать Украину независимо от того, как долго продлится конфликт.

Среди боеприпасов, которые Соединенные Штаты отправляют Украине, не только 155-миллиметровые снаряды для гаубиц, но и управляемые ракеты для пусковых установок HIMARS, тысячи зенитных и противотанковых ракет и более ста миллионов патронов для стрелкового оружия.

Гаубичные снаряды, которые выпускаются в настоящее время, – по сути, это большие стальные пули, начиненные взрывчаткой, – невозможно производить так же быстро, как большинство потребительских товаров. Хотя способ их изготовления меняется по мере автоматизации и развития новых технологий, суть процесса – резка, нагрев, ковка и гибка стали по форме – остается практически неизменной.

Министерство обороны будет финансировать новые предприятия по производству артиллерийских боеприпасов и тратить примерно по миллиарду долларов в год в течение следующих 15 лет на модернизацию государственных предприятий по выпуску снарядов, чтобы повысить автоматизацию, усовершенствовать технику безопасности и в конечном счете ускорить производство боеприпасов. С августа на эти цели конгресс уже выделил армии 1,9 миллиарда долларов.

"Мы по-настоящему тесно сотрудничаем с отраслью, чтобы увеличить ее мощность, а также скорость, с которой она может выпускать свою продукцию", – заявила в декабре министр сухопутных войск Кристин Вормут (Christine Wormuth). Она добавила, что этот процесс включает в себя выявление "конкретных компонентов, которые представляют собой своего рода “узкие места”", и "привлечение сторонних поставщиков, чтобы попытаться двигаться быстрее".

По словам Дугласа Буша (Douglas R. Bush), помощника министра сухопутных войск, который является главным должностным лицом, отвечающим за материально-техническое обеспечение армии, Соединенные Штаты – одна из немногих стран, способных похвастаться значительными запасами подобного оружия как в военное, так и в мирное время.

"В условиях прежних конфликтов у нас были запасы, которых хватало для ведения боевых действий, – сказал Буш. – Теперь же мы стремимся увеличить производство, чтобы поддерживать нужный уровень запасов для каких-то непредвиденных обстоятельств и снабжать союзника".

"Так что это в определенном смысле новая ситуация", – добавил он.

Неуправляемые снаряды, выпускаемые в настоящее время, имеют длину немногим менее метра, весят примерно 45 килограммов и начинены 10 килограммами взрывчатки – этого достаточно, чтобы убить людей в пределах 45 метров от места удара и ранить солдат на расстоянии более 120 метров.

На сегодняшний день Соединенные Штаты отправили на Украину более миллиона таких снарядов. Другие страны НАТО и основные союзники Америки, не входящие в состав альянса, тоже предоставили Киеву снаряды, однако большинство из них не сообщило, сколько именно.

Пентагон отказался комментировать размеры своих запасов 155-миллиметровых снарядов, но, по словам Буша, запланированное увеличение производства позволит удовлетворять потребности Украины в режиме реального времени и пополнять собственные запасы вооруженных сил США.

"Наш первый значимый шаг в смысле количества произведенных снарядов в месяц мы увидим уже этим летом, – сказал он, комментируя цели по наращиванию производства. – Это ускорение достигнет своего пика в 2024 финансовом году".

Хотя новые инвестиции в национальные заводы по производству боеприпасов обеспечат существенный рост производства, это все равно лишь малая часть тех производственных мощностей, которые вооруженные силы мобилизовали в 40-х годах.

Согласно отчету конгресса, датированному концом прошлого года, к концу Второй мировой войны в Соединенных Штатах было около 85 предприятий по производству боеприпасов. Сегодня большую часть этой работы выполняют всего шесть государственных заводов, находящихся в ведении подрядчиков.

Инфраструктура по производству снарядов "включает в себя предприятия, средний возраст которых составляет 80 лет". Большинство из них до сих пор работают "в зданиях времен Второй мировой войны и порой на оборудовании, выпущенном в тот же период". Об этом говорится в отчете вооруженных сил США по модернизации, который был составлен в 2021 году.

По словам, члена палаты представителей Роба Уиттмана (Rob Wittman), который является членом комитета по вооруженным силам, начало российской спецоперации на Украине стало своего рода "моментом спутника" (отсылка к запуску Советским Союзом первого спутника в 1957 году), который ясно продемонстрировал необходимость быстрого расширения мощностей по производству боеприпасов в Соединенных Штатах.

"Российская военная кампания на Украине показала, насколько нестабильной и хрупкой является наша цепочка поставок, особенно в том, что касается боеприпасов, запасы которых необходимо восполнить как можно скорее", – сказал Уиттман во время выступления перед группой высокопоставленных чиновников Пентагона в январе.

Производство артиллерийских снарядов в Соединенных Штатах представляет собой сложный процесс, который осуществляется главным образом на четырех государственных предприятиях, управляемых частными оборонными компаниями. Пустые стальные корпуса производятся на заводах General Dynamics в Пенсильвании, взрывчатка для этих снарядов выпускается на предприятии BAE Systems в Теннесси, затем ее заливают в снаряды на заводе American Ordnance в Айове, а движущие заряды производятся на заводе BAE на юго-западе Вирджинии.

Взрыватели, которые ввинчиваются носовую часть этих снарядов и которые необходимы для разрыва, производятся подрядчиками на других предприятиях.

В ноябре вооруженные силы США объявили о заключении контракта на изготовление корпусов снарядов на сумму 391 миллион долларов с базирующейся в Онтарио компанией IMT Defense и сделали у компании General Dynamics заказ на строительство новой производственной линии для 155-миллиметровых снарядов на заводе в Гарланде, штат Техас.

По словам Буша, вскоре, вероятно, будет назван четвертый американский производитель корпусов 155-миллиметровых снарядов.

Весь этот увеличенный объем продукции, скорее всего, сразу же пойдет в дело, как только транспортное командование США сумеет переправить его к границе Украины.

Украинцы так часто устраивают артиллерийские обстрелы, что около трети 155-миллиметровых гаубиц, предоставленных Соединенными Штатами и другими западными странами, уже вышли из строя и находятся на ремонте.

Пентагон также закупил боеприпасы для оружия советских времен, которое было в распоряжении Украины еще до начала российской спецоперации и которое до сих пор составляет значительную часть ее арсенала, а именно 100 тысяч снарядов для танков российского производства, 65 тысяч артиллерийских снарядов и 50 тысяч ракет для реактивных систем "Град".

Эти боеприпасы до сих пор производятся в ограниченном количестве в нескольких бывших странах-сателлитах Советского Союза в Центральной и Восточной Европе.

"Речь не идет о количествах, которые радикальным образом изменят ситуацию, – пояснил Буш. – Такие варианты пока только рассматриваются".

"Наш приоритет – обеспечить боеприпасами натовского стандарта. Но многое зависит от того, чего хочет Украина", – добавил он.

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Опыт Украины напомнил Пентагону и предприятиям оборонной промышленности, что Соединенным Штатам необходимо в большей степени сосредоточиться на базовых артиллерийских снарядах и ракетах, а не только на дорогостоящих орудиях, необходимых для их запуска.

Вооруженные силы большинства стран привыкли закупать ровно столько оружия, сколько может потребоваться для ведения краткосрочных конфликтов, о чем в декабре сказал Грегори Хейс (Gregory Hayes), исполнительный директор Raytheon Technologies, на конференции с участием представителей Пентагона, имея в виду в том числе малозаметные истребители F-35, которые его компания помогает строить. "Я думаю, что ситуация на Украине научила нас тому, что нам нужна глубина в наших цепочках поставок, глубина в наших военных резервах – и она нужна в гораздо большей степени, чем мы ожидали", – заявил он.