Германия поставит Украине 14 Leopard и разрешит другим странам реэкспорт

Как отметил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, обучение украинских экипажей вскоре начнется в Германии

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Кабмин ФРГ подтвердил, что направит Украине 14 танков Leopard 2А6 из собственных запасов и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. Об этом сообщил в среду представитель правительства Штеффен Хебештрайт.

"Федеральное правительство решило предоставить украинским вооруженным силам боевые танки Leopard 2А6. Это результат интенсивных совещаний, которые Германия провела с европейскими и международными партнерами", - сообщил он. "Германия выдаст разрешения странам-партнерам, которые хотят из собственных запасов отправить Leopard 2А6 Украине", - добавил Хебештрайт.

"Установлена цель быстро сформировать для Украины два танковых батальона Leopard 2А6. Для этого Германия на первом этапе предоставит роту, в составе которой будет 14 танков Leopard 2A6 из запасов Бундесвера. Остальные европейские партнеры со своей стороны передадут танки типа Leopard 2А6. Обучение украинских экипажей вскоре начнется в Германии. Пакет также предусматривает решение вопросов логистики, обеспечения боеприпасами и обслуживания систем", - заявил Хебештрайт.

Накануне о решении канцлера Олафа Шольца направить киевским властям танки сообщал журнал Der Spiegel.