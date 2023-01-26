Al Binaa: слепое подчинение Америке и поддержка Киева приведут Евросоюз к распаду

Россия ведет успешное наступление на Украине, а США не могут больше ничего предпринять, кроме как и дальше поставлять Киеву оружие, пишет Al Binaa. Что в таком случае делать Европе, втянутой Америкой в чужой конфликт? Есть три сценария, и только один из них спасет ЕС от массовых потрясений и развала.

Министры обороны стран-членов НАТО провели на прошлой неделе экстренное совещание на авиабазе "Рамштайн" в Германии, на котором обсуждалась дальнейшая помощь Украине. Особое внимание было уделено поставкам боеприпасов, танков, бронемашин и ракетных комплексов. Америка преследовала эту цель с тех пор, как обстановка на линии боевого соприкосновения начала меняться, особенно после поражения украинских сил в Соледаре. То же самое может повториться и на других фронтах, поскольку Россия приняла решение победить любой ценой.

Несмотря на приведенные Вашингтоном доводы, на встрече в Рамштайне не удалось достичь соглашения, отвечающего американским интересам. Соединенные Штаты предупредили о неизбежном поражении украинской армии в ближайшие три месяца, если ей не будут предоставлены наступательные вооружения, необходимые для отражения массированного наступления российских сил весной текущего года. Его цель — полное освобождение территорий четырех новых регионов (Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей). Они вошли в состав России в соответствии с действующим законодательством, что позволяет ей использовать различные средства для защиты своей территориальной целостности. Российская армия может дойти до Киева и освободить три другие области на северо-востоке и в центре страны. Надо добавить, что если Украина развалится, то соседние государства не преминут этим воспользоваться, особенно Польша, которая давно мечтает о разделе Украины.

Запад во главе с Соединенными Штатами продолжает поставлять Киеву некоторые виды оружия и боеприпасов, которые не приведут к кардинальным изменениям на поле боя. Россия, со своей стороны, реорганизовала командование военными действиями на Украине, провела проверку вооружения, привлекла боевые силы специального назначения (ЧВК "Вагнер") и разработала комплексные планы наступательной операции. Она руководствуется двумя принципами. Первый — нет никакого другого выбора, кроме как победить, поскольку победа — это вопрос жизни и смерти. Второй — не дать Западу поставить Киеву наступательные вооружения. Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, поставки западными странами наступательного вооружения Украине приведут к глобальной катастрофе.У Москвы есть высокоточное оружие, которым не обладает Запад, а также ядерный арсенал. Она рассматривает его исключительно как средство сдерживания для защиты территориальной целостности России, согласно ее военной доктрине, и считает его применение крайней вынужденной мерой.

Что же касается европейских народов, то, похоже, несмотря на их молчание в первые месяцы украинского конфликта, они все же начали сопротивляться Америке. В нескольких европейских странах начались протесты против вмешательства в конфликт на Украине. Европа так или иначе заплатит цену за помощь Киеву. Она может быть втянута в прямую конфронтацию с обычными вооружениями или ядерную войну. Она окажется в проигрыше в обоих случаях. Надо сказать, что Америку, которая ведет прокси-войну с Россией, это не затронет, поскольку от Восточной Европы ее отделяет более чем семь тысяч километров.

Тут возникает вопрос о вариантах Запада в целом и Европы, в частности, относительно боевых действий на Украине. Что они собираются предпринять? Их выбор определит будущее европейского континента. Любое решение должно приниматься после глубокого изучения и сравнительного анализа, чтобы никому не пришлось расплачиваться за неправильный выбор. Последствия принятого решения также скажутся на Западной Азии и Северной Африке. Варианты, которые мы видим, не выходят за рамки следующих трех сценариев:

— Европа полностью подчиняется Америке, усиливает свое материально-техническое и военно-политическое участие в украинском кризисе, открывает оставшиеся склады оружия и боеприпасов, поставляет Киеву наступательное вооружение, которое помешает России выиграть. Украина переходит в наступление и вытесняет российские войска со своей территории. И это наихудший сценарий для Европы, поскольку маловероятно, что Запад добьется успехов в борьбе с Россией, принявшей решение победить любой ценой. Это приведет к эскалации конфликта и дальнейшим разрушениям, не более того. Политические и экономические кризисы усугубятся. Нарушится единство Европы и таких альянсов, как Евросоюз и НАТО. Конфликт на Украине, который Америка хотела использовать, чтобы покончить с Россией, в конечном итоге может привести к распаду Евросоюза.

— Европа частично отвечает на запросы Вашингтона и поставляет Киеву часть своего передового оружия и боеприпасов. Тут надо отметить, что никакие западные вооружения не помогут Украине. Они просто отсрочат победу России, выиграют для Киева время, помогут продолжить вести боевые действия на истощение и сгладят последствия неминуемого поражения. Затягивание конфликта — часть новой стратегии американцев, которую они используют, если не могут обратить ситуацию в свою пользу. Это тоже плохой сценарий, но чуть лучше, чем описанный выше. Истощение ждет не Россию, которым грезит Америка. Оно отразится именно на Европе. Это то, чего европейские народы не потерпят, потому что на кону стоит их уровень жизни и благосостояние. Они будут выходить на демонстрации и создавать массовые беспорядки.

— Европа игнорирует американские приказы и все больше прислушивается к своим народам, которые начали высказываться против вовлеченности в дела Украины. Это ускорит поражение Зеленского и приведет к победе Путина в этом конфликте (весной или летом). При этом потери Европы будут четко определены.

Этот сценарий является наилучшим для Евросоюза, хотя и противоречит американской политике. И если он будет реализован, то последствий будет намного меньше в отличие от двух предыдущих. Но для этого всего равно понадобятся независимые суверенные лидеры. Выйдут ли они на сцену и спасут ли Европу и мир от зла ​​Америки и ее неоконсерваторов?

Автор: Амин Мухаммед Хотейт (د. أمين محمد حطيط)