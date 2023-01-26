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ТАСС

Британия приветствовала решение Германии передать Украине танки Leopard 2А6

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Танки Leopard 2A6 и боевые машины пехоты Puma германской армии на показательных учениях IL&Uuml; 2017 в Мюнстере, октябрь 2017 года
Танки Leopard 2A6 и боевые машины пехоты Puma германской армии на показательных учениях ILÜ 2017 в Мюнстере, октябрь 2017 года.
Источник изображения: министерство обороны Германии

По словам премьер-министра Риши Сунака, это усилит огневую мощь Украины в обороне

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак приветствовал решение правительства ФРГ передать Украине танки Leopard 2А6 и выдать другим странам разрешения на их реэкспорт. Соответствующее сообщение было размещено в среду на странице Сунака в Twitter.

"Друзья и союзники по НАТО приняли верное решение отправить основные боевые танки на Украину. Вместе с танками Challenger 2 они усилят огневую мощь Украины в обороне, - написал глава правительства. - Вместе мы активизируем наши усилия, чтобы Украина победила в этой войне и обеспечила прочный мир".

Ранее в среду кабмин ФРГ подтвердил, что предоставит ВСУ основные боевые танки Бундесвера Leopard 2А6, а также выдаст странам-партнерам, которые ранее приобрели их у Германии, разрешения реэкспортировать танки на Украину. На первом этапе речь идет о том, что Берлин передаст Киеву 14 танков.

14 января Сунак объявил, что Лондон отправит на Украину 14 британских основных боевых танков Challenger 2, 200 единиц другой бронетехники, дополнительные артиллерийские боеприпасы и ракеты разных типов. 

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Украина
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Challenger 2
Leopard-2
Шилка
Проекты
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