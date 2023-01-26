WP: США строят планы по сдерживанию России после завершения конфликта на Украине

По данным издания, Соединенные Штаты видят задачей не позволить РФ "отдохнуть и перегруппироваться" для новых наступательных действий

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена начала думать о том, как будет устроен баланс сил после украинского конфликта, частью стратегии должно быть обеспечение долгосрочного мира на Украине и сдерживание России. Об этом во вторник написала газета The Washington Post, побеседовавшая с госсекретарем Энтони Блинкеном и неназванными чиновниками.

"Администрация Байдена <...> начала планировать возможное устройство послевоенного баланса, который поможет Киеву сдержать любое повторение жестокого вторжения России", - пишет ведущий внешнеполитический обозреватель газеты Дэвид Игнатиус.

Блинкен в беседе с изданием заявил, что Байден на фоне ситуации на Украине хочет "не допустить Третью мировую войну" и прямой конфликт с РФ. По утверждению издания, госсекретарь США считает, что Вашингтону и его союзникам необходимо думать о том, как будет выглядеть Украина после конфликта, как обеспечить "справедливый и прочный мир", который поможет стране сохранить территориальную целостность и сдерживать возможную "агрессию" в будущем. Согласно изданию, США видят задачей не позволить России "отдохнуть и перегруппироваться" для новых наступательных действий.

Стратегия сдерживания, которую предлагает Блинкен, отличается от подхода о гарантиях безопасности для Киева, о чем речь шла в прошлом году. Как пишет газета, некоторые американские чиновники считают, что главная задача США - дать Украине инструменты для обороны, а не заявить о договорных обязательствах. Безопасность, говорят они, должна быть обеспечена мощными системами вооружений. Пентагон уделяет особое внимание обеспечению Киева вооружениями, что отвечает долгосрочной цели сдерживания.

"Маневренное оружие важно не только для того, чтобы дать Украины силы сейчас - для отвоевания территории, но и как сдерживающий фактор против будущих российских атак. Маневр - это будущее", - отметил сотрудник Госдепа.

Госсекретарь США подтвердил позицию Вашингтона о том, что все решения по боевым действиям в конечном итоге должна принимать Украина. При этом Госдепартамент, Пентагон и Совет национальной безопасности при Белом доме обсуждают "послевоенное" положение. В частности, стороны поднимают вопрос Крыма. В Вашингтоне и в Киеве считают, что взятие Крыма украинскими силами "может быть невозможно", пишет издание. Украинские и американские чиновники назвали идею кампании по захвату полуострова "нереалистичной". Один из обсуждающихся вариантов в Киеве - возможность "демилитаризованного статуса" Крыма, пишет издание.