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ТАСС

Посол РФ в ФРГ назвал решение Берлина по отправке танков крайне опасным

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Сергей Нечаев
Сергей Нечаев.
Источник изображения: Global Look Press

По словам Сергея Нечаева, оно "переводит конфликт на новый уровень противостояния"

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев назвал решение Берлина по отправке танков "крайне опасным", оно "переводит конфликт на новый уровень противостояния" и означает "окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности" за преступления нацистов. Слова посла распространила в среду российская дипмиссия.

"В очередной раз убеждаемся, что Германия, как и ее ближайшие союзники, не заинтересована в дипломатическом разрешении украинского кризиса, настроена на его перманентную эскалацию и неограниченную накачку киевского режима все новыми смертоносными вооружениями. "Красные линии" остались в прошлом", - заявил Нечаев.

По его словам, выбор Берлина "означает окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности" за не имеющие срока давности преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны. Он добавил, что предается забвению "непростой путь послевоенного примирения русских и немцев".

"С санкции руководства ФРГ боевые танки с германскими крестами вновь будут отправлены на "восточный фронт", что неизбежно приведет к гибели не только российских солдат, но и мирного населения", - приводятся в заявлении слова посла.

"Указанное решение Берлин принял в дни 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, в которой погибли сотни тысяч советских граждан. Оно разрушает остатки взаимного доверия, наносит непоправимый ущерб и без того находящимся в плачевном состоянии российско-германским отношениям, ставит под сомнение возможность их нормализации в обозримом будущем", - отмечается в заявлении.

Ранее кабмин ФРГ сообщил, что решил отправить Украине 14 танков Leopard 2А6. Кроме того, Берлин разрешит другим странам реэкспорт. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Leopard-2
Шилка
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