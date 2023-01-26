Танк Leopard 2: тактико-технические характеристики

Leopard 2 ("Леопард 2") – немецкий основной боевой танк (ОБТ). Его создание началось в ФРГ в 1970 году после того, как совместный германо-американский проект МВТ-70 потерпел неудачу. Параллельно разрабатывалось две машины – Leopard 2К с традиционным вооружением и Leopard 2FK с противотанковыми ракетами. Дополнительно тестировали разные подвески, орудия, узлы ходовой части и системы управления огнем. В 1971 году проект утвердили. При разработке Leopard 2 ряд передовых технологий и конструктивных решений был заимствован из совместной германо-американской программы MBT-70.

В 1972-1974 годах компанией Krauss-Maffei были созданы первые образцы. Одновременно с этим ФРГ и США заключили соглашение о стандартизации, унифицировавшее вооружение и многие другие системы. Именно поэтому почти сразу была разработана новая машина, с многослойным бронированием.

В 1977 году Бундесвер первоначально заказал 1 800 этих основных боевых танков для дополнения и замены стоявших на вооружении старых танков. Первая серийная партия из 30 танков была изготовлена в 1979 году, и в том же году Leopard 2 был принят на вооружение армии ФРГ.

Leopard 2 имеет ставшую классической для немецкого танкостроения компоновку с задним расположением двигателя, самонесущей башней по центру корпуса и агрегатами управления в носовой части танка.

Корпус и башню танка сваривают из катанных листов броневой стали. Основная защита сконцентрирована в передней части танка, где верхний бронелист и лоб башни имеют сильный наклон, что также увеличивает вероятность рикошета. Бронирование выполнено по технологии Chobham ("Чобхэм"), основанной на применении нескольких слоев комбинированной брони. В качестве дополнительной защиты для гусениц имеются навесные экраны из армированной резины.

В башне оборудованы посадочные места для всех членов экипажа, за исключением механика-водителя. Слева от орудия располагается заряжающий, справа – командир и наводчик. В левой стенке башни имеется люк, предназначенный для выброса стреляных гильз и подачи снарядов при пополнении боекомплекта.

В боевом отделении танка находятся стеллажи для боеприпасов и располагается часть электроники. Готовый боезапас размещается в отдельном отсеке в турели башни с выдувными панелями. В случае подрыва боекомплекта предусмотрено, что взрывная волна выбьет особые вышибные панели и будет направлена наружу от машины, спасая экипаж.

Основным прицелом танка Leopard 2 является устройство EMES 15 с 12-кратным электрооптическим лазерным дальномером от компании Zeiss-Eltro Optronic. Оборудование наблюдения включает в себя твердотельный лазер, дополнительный башенный прицел, систему тепловизорного наблюдения. Командир танка в качестве собственного прибора наблюдения и наведения имеет перископ со стабилизированной оптикой на 2- и 8-кратное увеличение, способный работать независимо от наводчика, в том числе принимая на себя функции наведения и поражения цели.

Танк оснащен системой радиационной, химической, биологической защиты и автоматическими системами пожаротушения.

У танка дизельный двигатель MTU MB 873 Ka501 с турбонаддувом, развивающий мощность 1 500 лошадиных сил. Leopard 2 может быть оснащен комплектом для преодоления бродов. После подготовки может преодолевать водные преграды глубиной до четырех метров.

Танк Leopard 2 вооружен полностью стабилизированной 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой Rheinmetall RH-M-120. Машина несет 42 снаряда к основному орудию. Всего в турели башни хранится 15 готовых к применению выстрелов, остальные хранятся в передней части корпуса у механика-водителя. Leopard 2 обычно использует два основных типа боеприпасов – бронебойные снаряды APFSDS-T и многоцелевые снаряды HEAT-MP-T. Снаряд APFSDS-T пробивает около 450 миллиметров прокатной гомогенной брони на дальности 2000 метров. Снаряд HEAT-MP-T эффективен как против мягких, так и против твердых целей.

Дополнительное вооружение включает два пулемета, один из которых спарен с основным орудием, а второй является зенитным и монтируется поверх крыши.

Оборудование системы управления огнем (СУО) обеспечивает поступление трех значений о дальности до цели за четыре секунды. Данные передаются компьютеру системы управления огнем и используются для принятия решений. Так как прицел наводчика интегрирован с лазерным дальномером, поэтому он может непосредственно видеть результаты вычислений в цифровом виде. Максимальная дальность работы дальномера составляет 10000 метра при погрешности 20 метров на 10 километров. СУО позволяет Leopard 2 уничтожать движущуюся цель, находясь в движении по пересеченной местности.

Экипаж танка состоит из четырех человек, включая командира, наводчика, заряжающего и водителя. Аварийный люк находится в полу за водителем.

У Leopard-2 было множество модификаций:

— А0, А1, А2 и А3 – у этих моделей постепенно улучшался тепловизор, боеукладка, приборы наблюдения и электроника;

— 2А4 – самая популярная версия танка, с цифровой системой управления огнем, системой пожаротушения, новыми снарядами и башей. Все старые модификации, в том числе в других странах, улучшили до этого уровня;

— 2А5 – модификация 1993 года с модульной клиновидной броней и более совершенными приборами GPS и наблюдения, противоосколочным подбоем и доработанной тормозной системой. За счет клиновидной брони приобрел свой характерный узнаваемый вид;

— 2А6 – машина с новой пушкой большей длины, электрическим приводом башни и усиленной броней, а также обзаведшийся бронеплитой, защищающей танк снизу от мин;

— Leopard 2А7+ – модификация 2010 года, самый современный вариант с усиленной защитой, улучшенной системой управления огнем, "цифровой башней", командирским тормозом, вспомогательной силовой установкой и модулем дополнительного вооружения. Многие базовые системы были заменены на цифровые и связаны вместе.

Технические характеристики танка Leopard 2:

Боевая масса – от 50,5 до 63 тонн в последних модификациях.

Длина корпуса – 7700 миллиметров.

Длина с пушкой вперед – 9670 миллиметров.

Ширина – 3700 миллиметров.

Высота – 2790 миллиметров.

Клиренс – 490 миллиметров.

Тип брони – комбинированная противоснарядная, на 2А5 и более поздних моделях навесная.

Скорость по шоссе – от 68 до 72 километров в час.

Запас хода по шоссе – от 550 до 500 километров в час.

Удельная мощность – 24,2 лошадиные силы на тонну.

Преодолеваемый подъем – 30 градусов.

Преодолеваемая стенка – 1,1 метр.

Преодолеваемый ров – 3 метра.

Преодолеваемый брод – 4 метра с оборудованием подводного вождения танков, без подготовки 1 метр.

Leopard 2 является основным боевым танком Германии. Он остается на протяжении более чем 40 лет ведущим типом вооружения в своей сфере. Также данная боевая машина считается основным танком военно-политического блока НАТО, так как превосходит по своим показателям не менее знаменитый американский танк M1 "Абрамс".

К 2019 году танки Leopard 2 различных модификаций состояли на вооружении 16 зарубежных стран мира.

Leopard 2 немного успел повоевать в Афганистане в ноябре 2007 года. Некоторые машины подорвались на взрывных устройствах, но экипажи в основном остались живы. После этого на танк поставили дополнительную защиту днища.

В войне в Сирии приняли участие Leopard 2А4. В целом там танки проявили себя хорошо, хотя многочисленные фото подорванных танков заставили многих экспертов усомниться в непобедимости Leopard 2. Более современные модели в сражениях еще не участвовали.

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