Испанское правительство приняло решение присоединиться к поставкам танков немецкого производства Киеву

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Испания присоединится к странам Европы, планирующим передачу танков Leopard Украине, правительство страны приняло соответствующее решение. Об этом сообщает газета El País.

Власти Испании приняли решение о поставках танков немецкого производства Киеву, так как договоренность об этом принята на общеевропейском уровне. Другими словами, испанцы решили "быть как все" и присоединиться к кучке стран Европы, создавших некую коалицию по передаче танков. Причем в этой коалиции имеются страны, которые, кроме как делать заявления, больше ничего не могут. Речь идет о балтийских странах, собственных танков не имеющих, но активно ратующих за их передачу Украине.

В принципе, испанцы еще в прошлом году намеревались передать Зеленскому какое-то количество танков Leopard и только запрет на реэкспорт, наложенный Германией, остановил поставку. В июле 2022 года в Мадриде сообщили, что готовят передачу Киеву 10 (десяти) танков Leopard 2A4, находящихся на консервации. Схема передачи предусматривала несколько этапов, в рамках которых техника сначала передается Киеву только по документам, после этого Украина должна профинансировать модернизацию танков, и только после проведения всех работ они должны были отправиться на Украину.

Это была вторая попытка испанцев, еще раньше Мадрид объявил о планах передать ВСУ до сорока (40) списанных танков Leopard 2A4, находящихся на хранении. Кроме того, испанцы пообещали провести обучение военнослужащих ВСУ применению западной бронетехники. Предполагалось, что обучение будет проходить на территории Латвии, где дислоцируется испанский военный контингент.

На сегодняшний день на балансе армии Испании числятся 347 танков Leopard немецкого производства двух модификаций: Leopard 2A4, находящихся на длительном хранении и Leopard 2E - модернизированных под испанскую армию Leopard 2A6.