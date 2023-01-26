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Военное обозрение

Командующие флотами США, Британии и Франции обсудили возможность возврата морских сражений

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Источник изображения: topwar.ru

Главы трех ведущих военно-морских сил НАТО, начальник военно-морских операций ВМС США адмирал Майк Гилдей, первый морской лорд Королевского флота Великобритании адмирал Бен Ки и начальник штаба ВМС Франции адмирал Пьер Вандье встретились во Франции на первой в истории «Парижской военно-морской конференции».

Основной темой конференции стало рассмотрение вопроса вероятного «возвращения морских сражений», так как участники встречи считают, что мир вступил в новый стратегический цикл, характеризующийся утверждением новых держав, стремящихся пересмотреть международный порядок (в их понимании, естественно). В таком контексте морской бой представляется правдоподобной гипотезой, которая может стать реальностью.

На конференции стороны рассматривали вопросы более тесного взаимодействия своих военно-морских сил, включая вопросы оперативного обмена информацией, а также совместимости и взаимозаменяемости той или иной военной техники или оборудования. Т.е., например, обсуждалось как самолёты флота одной страны могут при необходимости садиться на корабли союзного флота.

По словам адмирала Бена Ки, уже не раз американские и французские самолеты взлетали с авианосцев друг друга. Ки считает, что работа в этом направлении позволит кораблям стран НАТО действовать коллективно быстрее, чем их противник.

Военно-морские силы стран-союзников могут развертываться на тысячи километров, и поэтому стратегически необходима синхронизация действий

- отметил адмирал Пьер Вандье.

Американский адмирал Майк Гилдей назвал реальным примером того, как важна оперативная совместимость среди кораблей альянса, приведя в пример прошлогоднее преследование российских подводных лодок, когда в сентябре у берегов Шотландии были задействованы французский, американский и британский военные корабли.

Гилдей также отметил, что взаимодействие между тремя странами основано на доверии (особенно, видимо, после того, как США фактически перехватили у Франции контракт на строительство субмарин для Австралии).

У нас есть явное доверие друг к другу. И это то, чего нет у русских и китайцев

- сказал Гилдей, видимо, пытаясь убедить в этом самого себя.

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