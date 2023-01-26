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ЦАМТО

Ростех запустил собственное производство тканей для парашютных систем нового поколения

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Сброс БМД-1
Сброс БМД-1 на многокупольных парашютных системах.
Источник изображения: РИА Новости/Лев Поликашин

ЦАМТО, 25 января. Ростех запустил собственное производство тканей для парашютных систем нового поколения. Мощности отделочного производства, введенного в строй в Ивановской области, рассчитаны на выпуск более 4 млн. погонных метров ткани в год.

Этих объемов достаточно, чтобы закрыть потребности всего парашютного дивизиона Госкорпорации.

Полный цикл производства включает специальную обработку, в результате которой материал приобретает необходимые параметры качества и надежности. Оптимальные технологические параметры и режимы обработки ткани разработаны специалистами Научно-исследовательского института текстильных материалов (НИИТМ).

Парашютные системы применяются для решения широкого спектра задач – от десантирования людей и техники до возвращения на землю космических аппаратов. Поэтому к тканям, из которых создаются купола, предъявляются высокие требования. Они должны обеспечивать необходимое качество, надежность и безопасность, выдерживать значительные нагрузки, хорошо укладываться до необходимых размеров.

К важнейшим физико-механическим свойствам материалов относятся разрывная и раздирающая нагрузка, удлинение и воздухопроницаемость, которая влияет на коэффициент сопротивления парашюта, определяет условия его раскрытия и величину аэродинамической нагрузки.

Необходимые свойства придаются тканям на отделочном производстве, где происходит промывка, термостабилизация, крашение, нанесение различных пропиток в зависимости от назначения парашютной системы. Этот сложный процесс требует современного оборудования и высокой квалификации сотрудников.

"Производство парашютных тканей рассчитано на обработку более 4 млн. метров ткани в год. Эти объемы позволяют закрыть потребности всех предприятий парашютного дивизиона Госкорпорации, производящих как людские парашютные системы, так и грузовые, тормозные, космические. Все ткани производятся из российских полиамидных нитей, имеющих высокую прочность и устойчивость к погодным условиям и истиранию. Качество выпускаемых материалов находится под особым контролем и проверяется, в том числе, в собственной лаборатории предприятия", – сказал первый заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков.

АО "НИИТМ" является также производителем и поставщиком основных текстильных комплектующих для парашютного дивизиона, таких как ленты, шнуры, швейные нитки. На предприятии производится более 400 номенклатурных позиций.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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