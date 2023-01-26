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ТАСС

Столтенберг прокомментировал слова Медведева об участии ядерных держав в конфликтах

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: AP Photo/ Alexandru Dobre

Генсек НАТО считает, что риск применения ядерного оружия невелик, но нужно помнить, что в ядерной войне не может быть победителей

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Риск применения ядерного оружия невелик, однако нужно помнить, что в ядерной войне не может быть победителей. С таким утверждением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя слова зампреда Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрия Медведева.

"Риск применения ядерного оружия невелик. Но ядерная риторика России совершенно безответственна. Она опасна. Россия должна знать, что в ядерной войне невозможно победить и поэтому она не должна вестись", - утверждал он в опубликованном в среду интервью изданию Die Welt.

Он отметил, что НАТО пристально наблюдает за Россией и на данный момент не видит изменений в том, что касается ядерных сил. "В противном случае мы бы, разумеется, отреагировали", - добавил Столтенберг.

Ранее Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал высказывания на форуме в Давосе о том, что "Россия должна проиграть" на Украине. По мнению замглавы СБ, ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов, от которых зависит их судьба, это должно быть очевидно любому западному политику. Как заявил Медведев, "[западный политикам] не приходит в голову сделать <...> элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной".

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что слова Медведева полностью соответствуют ядерной доктрине России. "Это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину, никаких противоречий там нет". 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
NATO
Ядерный щит
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