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В Госдуме сравнили Leopard 2 с российскими Т-90

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Танк Т-90М "Прорыв"
Танк Т-90М "Прорыв".
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Немецкие танки Leopard 2 превосходят американские Abrams, но уступают российским Т-90 в огневой мощи и бронезащите. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сравнил танки в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

По его словам, Leopard 2 по некоторым характеристикам более эффективны, чем Abrams. «Но тем не менее если сравнивать с нашими Т-90, то они существенно уступают в огневой мощи и в бронезащите, включая ее активную составляющую», — сказал депутат.

Также он подчеркнул, что российские машины прошли проверку в ходе спецоперации и показали себя «с самой лучшей стороны».

Ранее в январе журнал Der Spiegel заявил о согласии канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Киеву роту танков Leopard 2A6.

В том же месяце стало известно, что «Уралвагонзавод» отправил Министерству обороны России новую партию танков Т-90М «Прорыв».

В сентябре 2022 года издание Popular Mechanics назвало российский Т-90М лучшим танком в спецоперации на Украине. Т-90М получил новый башенный модуль с многослойным бронированием, динамическую защиту «Реликт» и новую пушку 2А82-1М калибра 125 миллиметров.

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
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