Поляки: получили даром танки, а теперь отдаем их за денежки. Ловкая афера!

Читатели Gazeta назвали запрос Польши компенсации за танки "Леопард" для Украины аферой

Польша обратится к ЕС за компенсацией передачи танков "Леопард" Украине, пишет Gazeta. По словам премьера Моравецкого, это будет "проверкой доброй воли" европейского сообщества. Читатели издания называют это очередным шантажом Польши.

Патрик Пытляк (Patryk Pytlak)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша будет просить компенсацию за передачу Украине танков Leopard. Отвечая на вопрос по данной теме в ходе состоявшейся 24 января пресс-конференции, он заявил, что это будет еще одной "проверкой доброй воли" европейского сообщества.

Премьера также спросили, сколько времени Польша дает немцам на принятие решения, и что будет, если Германия будет тянуть с ответом.

"Я надеюсь, что ответ от Германии мы получим на этот раз быстро, хотя немцы медлят, тянут, действуют странно. Мы предельно ясно видим, что они не хотят оказывать более широкой помощи обороняющейся Украине. Что это значит в данной ситуации? Это означает, что они испытывают страх, какие-то не вполне понятные опасения, или, может быть, верят, что возвращение к нормальным отношениям с Россией все еще возможно", – заявил премьер-министр Польши.

"Эти вопросы стоит задать, поскольку вообще-то коалиция государств, которые хотят помочь Украине отразить варварскую российскую агрессию, должна расширяться. Германия – крупнейшая страна, и она должна внести значимый вклад в эту общую коалицию стран, которые помогают Украине. Мы направили этот запрос и ожидаем быстрого ответа. Мы, конечно, уже обучаем украинских солдат, это делают и другие страны на своих территориях, так что здесь нет ничего нового, и мы продолжим это делать", – сказал он.

Матеуш Моравецкий: Польша просит у ЕС компенсации за передачу танков Leopard Украине

Глава правительства заявил, что обратится в Евросоюз с просьбой возместить расходы на поставленное Украине вооружение. Матеуш Моравецкий призвал оппозицию поддержать эту инициативу на европейской площадке.

"Я призываю оппозицию, я призываю „Гражданскую платформу”, чтобы во имя польских государственных интересов, весь политический класс, все вместе просто делали то, что должны делать. Европейский союз должен компенсировать нам эти расходы, и я надеюсь, что это произойдет", – подчеркнул премьер-министр.

Война на Украине. Польша передаст танки Leopard без разрешения Германии? Берлин не будет возражать

Германия с самого начала российского нападения неохотно реагировала на любые просьбы о передаче киевским властям военной техники. В последние дни много дискуссий велось вокруг поставок танков Leopard. Польский президент Анджей Дуда во время саммита "Люблинского треугольника" во Львове заявил, что Польша поддержит Украину этим видом боевой техники.

Танки производятся в Германии, и Берлин до сих пор не только не хотел их передавать, но и не соглашался, чтобы это делали страны, у которых есть эти машины. Об этом заявила в воскресенье, 22 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время интервью для французского телевидения. На вопрос журналиста, что будет делать Берлин, если Польша все же передаст танки без согласия Германии, она ответила, что Германия не будет возражать.

Вице-премьер, министр национальной обороны РП Мариуш Блащак сообщил, что Берлин уже получил запрос Польши о возможности передачи танков Киеву.

Комментарии читателей:

jurek4491

ПиС хочет заработать на войне – вот истинное лицо этой партии.

mopsek

Это что – очередной шантаж? Что еще за "добрая воля"? Кто их заставлял передавать танки без согласия немцев? Они думают, то в Брюсселе дебилы сидят?

frank frank

Компенсация? Немцы подарили Польше 149 "Леопардов"! А теперь поляки хотят подарить их Украине и получить за это деньги. Ловко!

tayfur

То есть мы ничем не помогаем, а продаем, причем платить должен тот, кто вообще не при делах. Вот это она и есть – польская солидарность?

felekstankiewicz

Сначала требуем каких-то идиотских репараций, выплачивая каждый день штраф в миллион евро, теперь требуем деньги за их собственные танки, что за идиотизм…

pracowniaor

И вы еще жалуетесь на власть! Получили даром танки, поездили на них, а теперь отдаем их за денежки! Даже Трамп не придумал бы лучшей аферы!

dziadwawelski

Весь этот брюссельский бордель держится на компенсациях, дотациях, помощи и т.д. Это не союз, а какой-то совхоз или кибуц.

aheniutek

Получат бабки и потратят на выборы. В результате не будет ни денег, ни танков.

andrzej2910

Я слышал, что Пиноккио по уши деревянный, но что он еще и попрошайка, не знал.

iksis

ЕС находится в стадии распада. У него одни долги, никаких денег там нет.

mirrad67

Просьбы польского режима о каких-то компенсациях совершенно безосновательны. Как утверждает польская пропаганда, ни Польша, ни НАТО в войне не участвуют.

fafikrafikpadre

Польское правительство по указке США уже почти год втягивает ЕС в гражданскую войну за нашей восточной границей. И за это ЕС должен благодарить? Может, еще и за инфляцию сказать спасибо? Если бы не постоянные поставки оружия, война давно бы кончилась. Кроме того, откуда такая уверенность, что на этих танках бандеровцы не нападут на НАТО?

Waldemar Skowronski

Не узнаю издание Gazeta, совсем недавно без перерыва вы твердили об Украине, о победах "тризубов", и вдруг перестали прославлять бандеровцев? Не может быть…

race444

Leopard 2 сейчас стоит 15 миллионов евро. Вот пусть украинские олигархи и купят Зеленскому и своей родине эти танки. Но куда там. Украинские олигархи сидят на своих виллах на Флориде и считают денежки.