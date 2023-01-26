В Кремле прокомментировали угрозы Киева об ударах по российским городам

Песков: угрозы Киева ударить по российским городам говорят о правильности действий Москвы

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Угрозы Киева ударить по российским городам показывают правильность действий Москвы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем. Это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность намерений, намерений оградить себя от такой опасности", — сказал представитель Кремля.

Он также напомнил об организованных Киевом терактах, в том числе атаки, при которой погибла Дарья Дугина.

Как ранее сообщали СМИ, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Киеве рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу.

Дугина погибла 20 августа прошлого года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят киевские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк. Дугиной 15 декабря исполнилось бы 30 лет.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.