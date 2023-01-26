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ТАСС

Песков назвал план поставки танков Abrams Украине провальным по технологическим аспектам

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Танк M1A2 Abrams
Танк M1A2 Abrams.
Источник изображения: Global Look Press

Пресс-секретарь президента указал на "переоценку того потенциала", который это добавит Вооруженным силам Украины

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден в том, что идея поставить Украине американские танки Abrams и немецкие Leopard "достаточно провальная" по технологическим причинам.

"Я убежден, что многие специалисты понимают абсурдность и этой идеи тоже. Просто по технологическим аспектам это такой план достаточно провальный, а главное, это явная совершенно переоценка того потенциала, который это добавит Вооруженным силам Украины", - сказал он журналистам в среду.

При этом пресс-секретарь президента обратил внимание на то, что "пока из Германии, и из Соединенных Штатов [идет] очень много взаимоисключающих заявлений, сообщений СМИ, утечек и так далее". "Понятно, что не все там гладко, и в самом [Североатлантическом] альянсе не все так гладко, и с наличием танков не все гладко", - добавил он.

Во вторник ряд западных СМИ со ссылкой на источники сообщил, что Германия и США решили предоставить Украине танки Leopard -2 и Abrams. Кроме того, Берлин планирует разрешить передачу Киеву танков германского производства другими странами - о таком намерении заявляла, в частности, Польша. По информации разных изданий, некоторые европейские государства также намерены присоединиться к этим поставкам. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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