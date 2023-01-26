Безумная идея поставить Киеву танки приведет к катастрофе

TAC: поставки западных танков Украине приведут к эскалации конфликта

Решение США и их европейских союзников о поставках на Украину танков – это безумная идея, пишет ТАС. Их появление на поле боя приведет лишь к эскалации конфликта и его переносу в Восточную и Центральную Европу.

Род Дреер

Хитченс о новом оружии для Украины: "Я знаю, для чего нужны танки, и это не оборона"

В новостном репортаже, из которого было взято изображение немецкого танка, звучит фраза: "Кто бы мог подумать, что Германию будут критиковать за то, что она не отправила танки воевать против России?" Действительно.

Здесь, в Будапеште, российско-украинский конфликт вызывает некое мрачное смирение. Как-то вечером один венгр сказал мне: "Американцы хотят войны. И они ее получат". То есть, по его мнению, США обязаны и полны решимости вести войну с Россией и сделают все для этого необходимое. Может, он и прав. А если и ошибается относительно мотивов США, то точно прав в оценке последствий их политики. И Америка вызовет сильное негодование у европейцев, которые начинают понимать, что ее интересы в борьбе с Россией не совпадают с европейскими. По моему опыту, мало кто из европейцев испытывает симпатию к путинскому режиму и спецоперации на Украине, но при этом их беспокоит то, что конфликт может легко выйти из-под контроля и дорого им обойтись.

Журналист и писатель Питер Хитченс (Peter Hitchens) это понимает. В недавней мощной статье он критикует безумие вашингтонских политиков и их европейских сторонников в правительствах Великобритании и континентальной Европы. И осуждает тот отвратительный факт, что любого, кто говорит об этом, тут же клеймят прихвостнем Путина. Вот выдержки:

"Это тот момент, с которого началось наше безудержное сползание в страшную и опасную пропасть. Многие из нас будут горько сожалеть об этом в будущем".

"Не стану тратить время на обсуждение вопроса о том, кто начал вооруженный конфликт на Украине и почему. Большинство людей не хотят об этом знать. Они отказываются об этом думать, а также исследовать факты. Они порочат и оскорбляют любого, кто пытается им об этом рассказать. Так что к черту, мне надоело пытаться".

"Так что теперь мне придется рассказать вам, какая это огромная глупость со стороны Запада – поставлять на Украину современные танки. В отличие от всех прочих представителей СМИ и мира политики, я не военный эксперт. Но я знаю, для чего нужны танки. Они нужны не для обороны".

"Мы только что решили затянуть и усилить конфликт. Может быть, новые танки на Украине будут сметать все на своем пути. А может, они где-нибудь застрянут. Может, они попытаются взять Крым. Может, они уже очень скоро пройдут парадом победы по Красной площади. Я не знаю. Но если эти танки войдут на территорию, которую Россия считает своей, не надо удивляться ничему, что случится потом".

"Наверное, Владимир Путин – злобный тиран. Но все может быть еще хуже. Если его свергнут посреди ночи в результате путча, то ему на смену придет не приветливый, приятный и либерально мыслящий добрый малый. Его заменит человек, которому может доставить удовольствие нажать на красную кнопку".

"Так что существует вполне реальный шанс, что большая часть Европы превратится в радиоактивное кладбище, а американцы ответят на это ударами обычного оружия (они будут яростными и очень мощными). Это еще больше погрузит нас в пучину ужаса, массовой гибели, бедствий и бедности, что неизбежно в условиях вооруженного конфликта. Если такое случится, люди захотят узнать, почему это началось".

Хитченс говорит, что американцы находятся за тысячи миль от поля битвы, если конфликт разрастется и, не дай Бог, перерастет в ядерный. Мы связались с ядерной державой! Мы должны делать все, что в наших силах, чтобы усадить Россию с Украиной (и США) за стол переговоров. Такая риторика не делает вас путинистом, но алчущие войны наверняка хотят, чтобы вы в это верили.

Вот что пишет обозреватель TheGuardianСаймон Тисдалл (Simon Tisdall):

"Европа должна бороться. Осознание этого происходит медленно. Тем не менее, спустя почти год после того, как Россия пришла на Украину, большинство западных правительств наконец поняли, что борьба Киева за выживание – это и их борьба тоже. Это борьба не на жизнь, а на смерть за Украину, а также за европейскую демократию, права и ценности. Это борьба против империализма, воплощенного Владимиром Путиным. Европа должна бороться, у нее действительно нет выбора".

Да, должна!

"Опасения по поводу эскалации, даже ядерного конфликта, чаще всего высказываемые правительством Германии, ежедневно перевешиваются ужасом беспощадной бойни".

Это безумие. Каким бы ужасным не был конфликт на Украине, ничто (!) даже отдаленно не сравнится с ужасами ядерной войны. Никто не ждет, что Украина сдастся русским, но мы, несомненно, должны сделать все возможное для прекращения боевых действий. Однако теперь Вашингтон озадачился поддержкой безумной идеи Киева отвоевать Крым, где базируется Черноморский флот России. Саймон Тисдалл на полном серьезе говорит о необходимости ведения с Россией полномасштабной войны:

"Для победы Европа должна ответить всем, что у нее есть, несмотря на риск вовлечения своих армий непосредственно в боевые действия. Споры по поводу отправки высокотехнологичных немецких танков Leopard-2 в Киев не более чем вторят предыдущим бесполезным спорам об объемах поставок оружия. Украинцы сражаются за всех нас, так зачем связывать им руки?

Политики Восточной и Центральной Европы более трезво оценивают физическую российскую угрозу, уходящую корнями в историю. Они хотят, чтобы НАТО тоже отправила боевые самолеты, и размышляют о том, насколько иначе все могло бы быть сегодня, если бы менее осторожный западный альянс развернул такое оружие прошлой весной.

Это вопрос, который должен задать себе Джо Байден, фактический глава НАТО, поскольку он снова колеблется..."

Эти люди устроят нам третью мировую. Кто-нибудь собирается их остановить, кроме Питера Хитченса?

Обновление:

В частности, грубоватые американские неоконсерваторы (которые год назад считали, что "слава Украине" — это десерт), говорящие о расчленении России, которая охватывает 11 часовых поясов и обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, — одна из причин недоверия Франции и немцев к политике США, особенно в последние 20 с лишним лет.

— Грей Коннолли (22 января 2023 г.)

Почему Франция и Германия должны доверять Вашингтону? Эти люди вызвали катастрофы в Ираке и Афганистане и вообще никак за это не заплатили. А теперь снова взялись за свое.

*****

Комментарии читателей:

Zenos Alexandrovitch

Разве не следует оговориться, что действия России на Украине ничуть не хуже того, что Украина делала и продолжает делать с собственными гражданами? Причем ни одно российское действие не идет ни в какое сравнение с преступлениями, совершенными американскими военными со времен Второй мировой войны, включая недавние конфликты, такие как сирийский.

Frans

Этот конфликт не такой уж односторонний. Я не уверен, каким должен быть правильный подход. Оказать помощь Украине, одновременно обвиняя их в авторитарном и репрессивном поведении, а затем работать над урегулированием, при котором Крым и Донбасс навсегда покинут Украину, хотя в идеале, полагаю, напрямую к России они тоже не присоединятся. Но, к сожалению, почти наверняка уже слишком поздно, и в данный момент разумного выхода я не вижу. Остается молиться изо всех сил.

Bogdán Emil

Настоящая трагедия в том, что те, кто пытается создать международное право, основанное на универсальных принципах, закладывают основу для формирования мирового правительства в самом что ни на есть прямом смысле, что обернется катастрофой для всей планеты. Поэтому моя консервативная темная сторона говорит, что я смирюсь с нынешним положением вещей и не стану прилагать руку к воплощению этого неосуществимого плана.

Fran Macadam

Самое большое заблуждение – полагать, что конфликт возник из ниоткуда. На самом деле в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, спровоцированный и финансируемый Соединенными Штатами. Новое правительство выбрали тоже они. В слитых разговорах между Нуланд из госдепартамента и послом США Пайеттом, которые "выхаживали" смену украинского режима прямо там, в Киеве, звучала фраза "К черту ЕС".

Giuseppe Scalas

Это серьезная проблема. Но такие как Тисдалл не должны добиваться своего.