Берлускони огорчен, что "ни у кого нет решений" для мирного урегулирования на Украине

Бывший премьер-министр Италии заявил, что страна находится "на стороне Запада, Европы, атлантического альянса"

РИМ, 25 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии, сенатор, лидер входящей в правящую коалицию партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, комментируя ситуацию вокруг Украины, сообщил, что огорчен, что "ни у кого, похоже, нет решений" для мирного урегулирования конфликта.

"Мы - на стороне Запада, Европы, атлантического альянса, - сказал политик в опубликованном в среду интервью газете Corriere della Sera. - Однако меня огорчает тот факт, что ни у кого, кроме Папы Римского и Святого престола, похоже, нет решений, направленных на мирное урегулирование конфликта".

Ранее сенатор, выражая беспокойство в связи с украинским кризисом, отметил, что "в Европе и на Западе нет действительно способных лидеров".

Экс-премьер Италии предлагал себя и бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель в качестве переговорщиков-посредников по Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.