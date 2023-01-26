Дмитрий Медведев посетил Концерн "Калашников"

ЦАМТО, 25 января. Заместитель председателя Совбеза РФ, первый зампредседателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Дмитрий Медведев 24 января посетил с рабочим визитом Концерн "Калашников".

Д.Медведев проверил выполнение государственного оборонного заказа по выпуску серийной продукции военного назначения.

Заместителю председателя СБ РФ показали новейшие модели автоматов и снайперских винтовок, высокоточные боеприпасы и зенитные управляемые ракеты, перспективные разработки военного назначения ГК "Калашников". Дмитрий Медведев ознакомился с работой автоматизированного комплекса ковки стволов.

Были также продемонстрированы образцы боевого снаряжения, состоящие из многослойных комплектов боевой одежды и модульных разгрузочных систем, а также система поддержки принятия решений ЛИС "Окулус".

Отдельно была проведена презентация БЛА, выпускаемых ГК "Калашников".

"Сегодня мы собрались в прославленном концерне "Калашников", посмотрели технику, производимую предприятием с упором на беспилотные летательные аппараты, – подчеркнул Д.Медведев, выступая на совещании рабочей группы Военно-промышленной комиссии. – В настоящее время в зону СВО происходит поставка всей необходимой военной техники и средств поражения. Речь идет о тысячах единиц, и, естественно темп, который был обеспечен в конце прошлого года, необходимо сохранить и в нынешний период".

"Внимание к концерну и его продукции со стороны высшего военно-политического руководства страны, Совета Безопасности и Военно-промышленной комиссии значит для нас очень много и обязывает с удвоенной силой работать для того, чтобы обеспечить безусловное исполнение гособоронзаказа в нынешних непростых условиях, – прокомментировал результаты визита президент АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников. – Калашников не подведет, доказано со времен Михаила Тимофеевича".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Концерна "Калашников".