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ЦАМТО

Комиссия по безопасности парламента Швейцарии одобрила реэкспорт произведенного в стране оружия на Украину

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Флаги Швейцарии и Украины
Флаги Швейцарии и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 25 января. Комиссия по безопасности швейцарского парламента одобрила поправки в законодательство, которые разрешают реэкспорт произведенного в Швейцарии оружия через третьи страны на Украину.

"Комиссия по политике безопасности Национального совета 14 голосами против 11 одобрила предложение и парламентскую инициативу, касающиеся реэкспорта военной техники. Заявки о нереэкспорте могут быть отменены в случаях нарушения запрета на применение силы согласно международному праву", – цитирует "РИА Новости" сообщение, опубликованное на сайте парламента Швейцарии.

Как отмечается, российско-украинский конфликт подпадает под указанный критерий.

Поправка в законодательство предоставит швейцарскому правительству возможность аннулировать декларацию о нереэкспорте страной, которая приобрела у конфедерации военные материалы. В частности, речь идет о случаях, когда Совет Безопасности ООН заявляет о нарушении запрета на применение силы, предусмотренного международным правом.

При этом швейцарское правительство сможет сохранять запрет на реэкспорт, если его отмена будет противоречить внешнеполитическим интересам страны.

Как сообщается, большинство членов комиссии сочли, что Швейцария должна внести свой вклад в европейскую безопасность и оказать поддержку Украине. По мнению парламентариев, поправки соответствуют швейцарском закону о нейтралитете, поскольку "не разрешают прямой экспорт военных материалов в зоны конфликтов, а касаются только деклараций о нереэкспорте стран, закупающих швейцарские военные материалы".

При этом меньшая часть парламентариев полагает, что реэкспорт швейцарского военного имущества на Украину является проблематичным с точки зрения нейтралитета, а именно принципа равного обращения, предусмотренного законом о нейтралитете.

Как напоминает "РИА Новости", ранее Швейцария отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации.

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Страны
Германия
Дания
Испания
Украина
Швейцария
Компании
ООН
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