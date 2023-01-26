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Lenta.ru

В России оценили мощь танков Leopard и Abrams

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Танк M1A2 Abrams
Танк M1A2 Abrams.
Источник изображения: Global Look Press

Российский танк Т-90М «Прорыв» превосходит немецкий танк Leopard, заявил заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В беседе с «Лентой.ру» он оценил мощь немецких танков Leopard и американских танков Abrams.

Вечером 24 января стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц разрешит отправить Украине основные боевые танки Leopard 2, речь идет как минимум об одной танковой роте Leopard модификации 2A6, состоящей из десяти танков.

Позднее появилась информация, что США могут поставить Украине от 30 до 50 боевых танков M1 Abrams, составляющих батальон.

«Ремонтная база немецких танков Leopard подходит от танков других модификаций, и они достаточно быстро восстанавливаются. У этих танков сильная огневая мощь. Но если брать наш танк Т-90М "Прорыв", то он превосходит Leopard», — заявил Швыткин.

Депутат убежден, что России необходимо в кротчайшие сроки нарастить производство танков Т-90М «Прорыв».

Я бы никоим образом не стал говорить, что у Leopard есть превосходство над нашими танками

Юрий Швыткиндепутат Госдумы

Также в разговоре с «Лентой.ру» свою оценку западным танкам дал и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова полковник запаса Андрей Кошкин.

«Сегодня Leopard — это один из самых эффективных танков. И французский Leclerc, и британский Challenger 2 уступают ему», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Кошкин также объяснил, что американский танк Abrams является одним из самых сложных танков. «В нем установлен турбинный двигатель, который ставят на вертолетах. Этот танк очень сложный, капризный и прожорливый», — рассказал полковник запаса.

Помимо этого, Abrams не очень эффективно зарекомендовал себя на Ближнем Востоке

Андрей Кошкинполковник запаса

24 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса могут начать подготовку танков Leopard к отправке на Украину. По его мнению, скоро у НАТО будет решение касательно поставок техники Киеву, поскольку «сейчас это необходимо».

21 января сообщалось, что союзники Германии пока не смогли убедить ее разрешить поставки Украине немецких танков Leopard, Берлин взял дополнительное время для раздумий.

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Challenger 2
Leclerc
Leopard-2
M1 Abrams
Т-90 "Владимир"
Проекты
NATO
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