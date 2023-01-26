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ТАСС

Эксперт считает, что поход "Адмирала Горшкова" носит символический характер

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Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков"
Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков".
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Он не угрожает США, добавил военный обозреватель ТАСС Владимир Карнозов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Поход фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" с ракетами "Циркон" по Атлантическому океану не угрожает США, но исполняет функцию демонстрации флага России. Такое мнение выразил военный обозреватель ТАСС Владимир Карнозов.

"Это противокорабельная ракета, то есть земле тут мы угрожать не можем. У нас были такие стрельбы противокорабельными ракетами и в Сирии по наземным целям, но это делалось просто для испытания, посмотреть, работает ли такой режим. Вообще, использовать корабельную ракету для нанесения ударов по наземным целям - расточительно", - сказал он.

Карнозов отметил, что основная функция похода фрегата - политическая. "Это символическое значение, что первый корабль с гиперзвуковыми ракетами уже пошел в боевой поход. Эти надводные корабли интересны тем, что совершают политическую функцию - демонстрацию флага, это очень важно, потому что если он будет заходить в какие-то порты, то местная пресса будет писать о том, что к нам зашел не простой корабль, а вот такой-то с такими-то ракетами", - заключил эксперт.

В среду в Минобороны РФ сообщили, что фрегат отработал в западной части Атлантики организацию нанесения удара гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели на удалении более 900 км.

Поход отряда кораблей в составе фрегата "Адмирал Горшков" и среднего морского танкера "Кама" начался 4 января и проходит под командованием командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1-го ранга Олега Гладкого. В Минобороны сообщили, что в феврале в районе побережья Южно-Африканской Республики планируется проведение ряда совместных учений с ВМС ЮАР и ВМС Народно-освободительной армии Китая.

"Адмирал Горшков" - головной многоцелевой фрегат проекта 22350 дальней морской и океанской зоны, построен на заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Вошел в состав ВМФ России в июле 2018 года.

"Циркон" - новая российская гиперзвуковая ракета разработки и производства реутовского НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). 

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