Словакия получила от ЕС компенсацию за военную помощь Украине

ЦАМТО, 25 января. Словакия в январе получила дополнительную компенсацию в размере 41,9 млн. евро за счет "Европейского фонда мира" (EPF) за военную помощь, которую она предоставила ВС Украины за последние 11 месяцев.

По информации Министерства обороны, полученные средства пойдут на закупку боеприпасов и новой техники для Вооруженных сил Словакии.

Как сообщается, действующий с 2021 года "Европейский фонд мира" (EPF) направлен на укрепление безопасности и обороноспособности государств-членов ЕС и его партнеров, а также сохранение мира, международной безопасности и стабильности во всем мире.

Говоря о неизменной приверженности Словакии оказанию материальной, гуманитарной и военной помощи Украине, министр обороны Ярослав Надь заявил, что благодаря этому она является надежным и конструктивным партнером в глазах своих союзников.

Кроме того, Словакия получила возмещение в размере 40,2 млн. евро из фонда EPF в конце прошлого года. При этом на уровне ЕС ведутся переговоры о постепенном повышении потолка финансирования по этому внебюджетному инструменту для обеспечения устойчивого потока помощи Украине.

С момента начала спецоперации Словакия предоставила Украине помощь на сумму 167,8 млн. евро. На текущий момент пакет словацкой помощи включает ЗРК С-300, дистанционно управляемые машины разминирования "Божена", пять вертолетов, стрелковое оружие, боеприпасы и топливо. В рамках другого проекта помощи Украине были переданы 30 гусеничных боевых машин пехоты BVP-1 в обмен на 15 основных боевых танков (ОБТ) "Леопард 2A4", которые будут доставлены взамен из Германии.

Кроме того, словацкая государственная компания Konstrukta Defence в рамках подписанного в июне 2022 года коммерческого контракта поставила ВС Украины восемь 155-мм самоходных гаубиц "Зузана-2" (Zuzana 2). Начиная с 2023 года, компания намерена поставить ВСУ еще 16 установок на сумму 92 млн. евро за счет финансирования министерств обороны Норвегии, Германии и Дании.