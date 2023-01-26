В Германии разоблачили главный миф о "Леопардах"

Die Welt: миф о преимуществах "Леопрада-2" основан на неверной интерпретации истории

Миф о "Леопарде-2" как о некоем чудо-оружии основан не в последнюю очередь на успехах вермахта во Второй мировой войне, пишет Die Welt. Однако многие модели немецких машин были далеки от совершенства. Успехи в использовании танков объяснялись другими причинами.

Бертольд Зеевальд (Berthold Seewald)

В дебатах о поставках танков на Украину немецкий "Леопард-2" предстает как некое чудо-оружие. Это объясняется его впечатляющими техническими характеристиками и опытом, накопленным в использовании этого средства вооружения с момента ввода в эксплуатацию танка "Леопард-1". Однако его заимствованное у природы название напоминает о немецком мифе Второй мировой войны, когда танки были самым важным оружием вермахта.

Средний танк "Пантера V", несмотря на некоторые недостатки, считается лучшим танком Второй мировой войны, однако истинным символом танковых войск все же стал тяжелый танк "Тигр VI". Благодаря своей пушке калибра 8,8 сантиметра и броне толщиной до 110 (а позднее и 185) миллиметров в прямой дуэли он превосходил все танки союзников. "Кашель заводимого где-то вдали „Тигра” был звуком, о котором с трепетом вспоминают все солдаты союзных войск", – пишет известный британский историк Джон Киган (John Keegan) о танке.

На первый взгляд, многое объяснялось его техническими характеристиками. Хотя в Германии до конца войны было выпущено всего 2000 танков модели "Тигр" и лишь 5000 модели "Пантера" – в то время как в Советском Союзе только в 1944 году было произведено 29 тысяч танков Т-34 – вермахту удавалось, даже несмотря на громадное численное превосходство противника, прежде всего, на восточном фронте, отбивать массированные атаки вражеских войск. Немецкие танки, хотя некоторые из их моделей, как, например, 70-тонный "Королевский тигр", и свидетельствовали о гигантомании своих создателей, обладали такой огневой мощью, что они могли поражать противника, прежде чем тот мог вывести свои пушки на огневые позиции.

Однако технический аспект мешает понять главные причины успехов немецких танковых войск. Потому что, когда "Пантеры" и "Тигры" с 1943 стали поступать на фронт в достойных упоминания количествах, блестящие победы вермахта уже были позади. Использование новых типов танков лишь оттянуло крах третьего рейха. Свои завоевания гитлеровский режим совершил с помощью танков, которые по многим техническим параметрам уступали танкам Англии, Франции и Советского Союза.

Согласно Версальскому договору германскому рейху долгое время было запрещено производить танки. Во время возобновленного Гитлером в 1935 году лихорадочного вооружения армии нацистская пропаганда хотя и заявляла о производстве новых типов гусеничных машин, однако это лишь отвлекало внимание от того факта, что тыловое обеспечение большинства немецких дивизий осуществлялось по-прежнему с помощью лошадей, а новые танки были, в основном, тренировочными машинами улучшенного типа. Модель I была оснащена только двумя пулеметами калибра 7,92 миллиметров, а модель II имела один пулемет и пушку калибра два сантиметра. Этими машинами нельзя было воевать ни с французскими танками Char B2 и Somua S35, ни с английскими Matilda-Mark II.

И в численном отношении вермахт значительно уступал танковым войскам других стран. Когда в мае 1940 года он начал наступление на западе, его танковые войска насчитывали приблизительно 2400 машин (по сравнению в 3500 танками у союзников). Причем две трети немецких танков были легкими типами I и II. Лишь несколько позднее разработанные типы III и IV с короткоствольными пушками калибров 3,7 и 7,5 сантиметров могли поражать танки союзников с близкого расстояния.

Тем не менее, то, что кампания на западе была фактически завершена за пять дней, объяснялось не техническими характеристиками немецких танков, а тактическими принципами ведения боевых действий и хорошим оперативным руководством. В отличие от противников, которые как и во время Первой мировой войны распределяли свои танки по всей линии фронта для поддержки пехоты, немецкие генералы формировали самостоятельные танковые дивизии.

Для отражения контратаки или обезвреживания обойденных ими вражеских укреплений крупные танковые соединения располагали моторизованными пехотными подразделениями. Их оперативной целью было прорвать фронт противника в определенной точке и окружить его с тыла. А зачистку котла они предоставляли пешим пехотинцам, шедшим за ними.

Для координации их концентрированного использования все немецкие танки были снабжены рациями. В отличие от противника командирам не нужно было выполнять функции наводчиков, поэтому они могли полностью сосредоточиться на руководстве боем. Недостатки своих танков в отношении брони они компенсировали их скоростью и дальнобойностью. Так, например, несколько танков модели I могли маневрами подвести французский танк Char B под противотанковые орудия сопровождающей пехоты. Или танки противника поражались пикирующими бомбардировщиками люфтваффе.

Тактика общевойскового боя стала основой так называемого "блицкрига". Эта первоначально возникшая из практического опыта концепция работала сначала и во время нападения на Советский Союз, то есть против противника, который превосходил вермахт в численном отношении по многим параметрам. И хотя советский Т-34 был лучше даже модифицированных танков III и IV в том, что касалось огневой мощи и брони, сталинские генералы постоянно не поспевали за скоростью и маневренностью немецких войск.

Еще зимой 1943–1944 годов, когда материальное превосходство Красной Армии стало подавляющим, обороняющимся немцам удавалось отбивать многочисленные наступления советской армии. Они проводились всегда по одному и тому же сценарию, поэтому их ход можно было предугадать. Об этом пишет военный историк Карл-Хайнц Фризер (Karl-Heinz Frieser). Неспроста эти операции называли Autobahnschlachten (нем. битвы на автобанах).

Сегодня из этого опыта можно сделать следующий вывод: недостаточно поставить на Украину современные танки. Их экипажи и командиры должны быть в состоянии успешно ими пользоваться.