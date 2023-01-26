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Военное обозрение

Турецкая компания Ares Shipyard представила два новых скоростных патрульных катера-перехватчика

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкие ВМС в скором времени могут пополниться новыми катерами-перехватчиками, способными действовать в исключительной морской зоне государства. Компания Ares Shipyard, создавшая для турецкого флота морские надводные беспилотники ULAQ, сообщила об окончании работ над двумя новыми проектами патрульных катеров.

Специалисты Ares Shipyard разработали два новых скоростных катера серии ARES 32 под названиями Dagger и Predator ("Кинжал" и "Хищник"). Число "32" в названии означает длину катера в метрах. Согласно пресс-релизу, оба катера способны развивать скорость до 45 узлов, обладают высокой маневренностью и способны действовать при волнении моря до 6 баллов. Заявленная дальность плавания составляет 2 тысячи миль, что позволяет катерам действовать не только в исключительной морской зоне, но и за ее пределами.

Dagger и Predator являются идентичными катерами, различающимися только вооружением. Если первый имеет на вооружении восемь противотанковых ракет малой дальности с комбинированным наведением (ИК и лазер), то второй имеет более солидное вооружение - две крылатые ракеты с дальностью более 150 км и четыре противотанковые L-UMTAS с лазерным наведением малой дальности. Также оба катера имеют дистанционно управляемые стабилизированные боевые модули с 23-мм или 30-мм автоматической пушкой, а также по два 12,7-мм пулемета.

Благодаря установленным на борту радарам X- и S-диапазонов, системе боевого управления и другому оборудованию, катер способен обнаруживать цели на довольно большом расстоянии и уничтожать их, при этом сам катер обнаруживается с трудом, поскольку благодаря конструкции обладает элементами малозаметности.

Разработчики планируют не только поставлять катера серии ARES 32 турецкому флоту, но и на экспорт. Потенциальными покупателями выступят страны Африки и Ближнего Востока.

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Страны
Турция
Проекты
БПЛА
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