Киссинджер считает, что Россия после конфликта на Украине останется в европейском поле

Как отметил экс-госсекретарь США, проблема отношений России и Европы, в частности, определяется тем, что РФ "всегда восхищалась Европой, ее культурной моделью"

РИМ, 25 января. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что когда закончится конфликт на Украине, "Россия должна быть включена в европейское поле".

"Знаю, что сейчас это кажется не вполне реальным, но думаю, что будущее будет именно таким", - сказал политик в опубликованном в среду в газете La Stampa интервью-воспоминании о выдающемся итальянском промышленнике Джанни Аньелли (1921-2003), с которым он был хорошо знаком. "У Джанни (исторический глава автоконцерна FIAT - прим. ТАСС) были интересы в советской России, и он думал, что Россия в полном смысле является частью Европы", - сказал Киссинджер, вспомнив, что бывал в СССР с Аньелли.

"Проблема отношений России и Европы определяется тем, что Россия всегда восхищалась Европой, ее культурной моделью, но одновременно была всегда напугана Европой и Западом в целом, поскольку неоднократно подвергалась его вторжениям. Россия так и не решила окончательно, как жить - в надежде или страхе. Я, тем не менее, думаю, что когда закончится конфликт на Украине, Россия, без сомнения, должна быть включена в европейское поле. Думаю, что Джанни сказал бы то же самое", - считает Киссинджер.

"Джанни думал тогда и, наверняка, считал бы и сейчас, что любая страна влияет на другие. Очень важно никогда не обрывать диалог, не допуская, чтобы какая-либо страна, даже если вовлечена в конфликт, не имела уверенности, что ее смогут вновь относить к стану хороших", - добавил Киссинджер.